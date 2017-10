Wálter Centeno: 'Vi a mi equipo manejando el partido ante el que tiene 40 puntos'

—¿Qué balance hace del partido?

—Felicito a Hernán (Medford) y a sus muchachos. Llevan una línea perfecta, un equipo enrumbado. Ganaron bien.

—¿Qué dice de la expulsión de Michael Barrantes? ¿No tardó usted en sacarlo cuando ya estaba amonestado?

—No, estábamos buscando el partido, íbamos perdiendo 1 a 0. El sistema es de tanto riesgo que no puedo sacar uno de los jugadoros que me da más volumen por una tarjeta. Uno confía en el jugador y también hay que entender que no quiere perder y que el rival juega tratanto de intimidar. Se ganó la amarilla y él es consciente de que dejó al equipo con diez. No pasa nada. Me demuestra que él quiere ganar. Esas expulsiones no las tomo tan en cuenta.

—¿Cuánto le afecta no contar con Michael Barrantes para el partido ante Santos?

—Le afecta a él. Ahora va a entrar otro. Este quipo no depende de un jugador, depende de una idea de fútbol, de un parado, nosotros defendemos que la estrella es el equipo. Si no juega Michael va a jugar Yossimar, o va a jugar Jeremy Araya o Felipe Chávez. Por dicha tengo gente que me puede suplir esa ausencia.

—¿Sigue con la espinita de no ganarle a los grandes?

—Va a llegar. Voy a seguir machacando. Estoy contento con la forma y el estilo de mi equipo. Fuimos inivitados a una fiesta y aquí estamos en la puerta. Ya casi me dan la entrada. Estamos cerca.

—Pierde, pero sigue cerca de la zona de clasificación. ¿Como ve ese panorama?

—Sigo creyendo más en cómo juega mi equipo. Cuando yo veo que el otro equipo le pega para arriba y mi equipo está manejando el partido y estamos jugando contra el que tiene 40 puntos, eso me hace creer más en los jugadores y creer más en lo que estamos implantando. Nos hace falta gol, es cierto, pero el gol llegará. Cuando uno juega bien al fútbol, el fútbol tarde o temprano va a dar la respuesta. Agradecido con Dios que nos ha llevado adonde mucha gente no esperaba. Ahí estamos.

—¿Qué les faltó?

—En el primer tiempo tuvimos buenas jugadas; en el segundo un poco menos, cuando el partido se volvió más de media cancha. Cuando el equipo no encuentra el gol y pasan los minutos entra el nerviosismo, se empieza a fallar pases, se empieza a tener un poco de duda. Pero fuimos constantes en la forma de buscar el marco rival. Tiramos centros, remates de media distancia... Algún día se abrirá el marco.

—¿Qué le dijo esta vez a Medford?

—Hernán es amigo, fue mi entrenador, ganamos mucho, me ayudó. Siempre hemos tenido buena química. Nos tomamos una foto. Hernán la tomó primero.

—¿Cómo vio este duelo con él? ¿Y cómo el que viene, contra Santos?

—En los primeros minutos ellos presionaron un poco, luego nuestro equipo tomó el balón, que es lo que a nosotros nos gusta. Estábamos jugando contra el campeón y contra el invicto y lo jugamos como hemos jugado los 16 partidos. Los muchachos salieron enojados y a veces cuando uno se enoja eso es bueno.

Viene Santos, estamos peleando con ellos el cuarto. Me quedan seis partidos en los que veré a todos como vimos a Heredia. Esperamos que el fútbol de agradecimiento, porquehemos hecho más cosas buenas que malas.