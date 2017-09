Vinicio Alvarado sobre expulsión de Kenneth García: 'Es una decisión muy tonta de alguien con tanta experiencia'

Liberia

Vinicio Alvarado, técnico de Liberia, asumió con autocrítica la derrota 0-2 ante Alajuelense en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Además, salió molesto con la expulsión de Kenneth García, pues fue en el cierre del compromiso y en su criterio no debió haberse dado.

¿Qué le deja la derrota ante Alajuelense?

Lo negativo fueron las expulsiones y los fallos en acciones claras de gol. El primer tiempo fue un partido parejo. Con 10 jugadores tuvimos oportunidades de anotar, pero luego cayó la segunda cartulina roja.

¿Habló ya con jugadores experimentados que no estuvieron a la altura de un juego como este?

Estamos muy claros que el equipo no es tan amplio como para que estas situaciones pasen. Sobre todo la de Kenneth El Coco García, que era una situación manejable, estábamos 0-2 abajo y casi que en tiempo de reposición. Me parece que es una decisión muy tonta de alguien con tanta experiencia, que no nos beneficia en nada. La expulsión de Joseph Centeno es producto de un mal control y provoca la segunda amarilla. Eso se puede evitar con jugadores que ya tienen recorrido.

¿Cuánto le cambió el plan con la baja de Jean Carlos Solórzano antes del juego?

Él (Jean Carlos Solórzano) estuvo resentido los últimos dos días, aunque había entrenado bien. Esto cambia las cosas porque es un jugador muy importante para nosotros. Es el equivalente que a la Liga le quiten a Jonathan McDonald y eso pesa.

¿Cuándo va a estar en el banquillo?

Espero que ese tema se resuelva esta semana. El 29 de julio presenté mi renuncia, el 30 firmé un finiquito en Curridabat, el 31 ya estaba Rónald Macho Mora trabajando en Curridabat.

"Para sorpresa mía, cambiaron los planes del presidente, el señor Granados, que estaba pidiendo tonteras y no se lo íbamos a permitir. Tal vez duramos un poquito en meter la medida cautelar que se presentó la semana pasada. Le agradezco a Asojupro que está con el caso, me dijeron que para principios de esta semana se resuelve el tema.

"Le estamos pidiendo a los tribunales que me dejen trabajar y que después, si es necesario entablar una demana, pero de momento, que me dejen trabajar. Mi molestia es que mi renuncia es fundamentada en una mejor oportunidad laboral. Además, este señor no me tenía asegurado y no iba a tener desprotegida a mi familia. Las razones son de suficiente peso, ahora espero que la justicia me dé la razón a mí y me permita trabajar".

¿Qué tan complicado es estar lejos del banquillo?

Es muy complicado porque uno desea mandar una información al campo. Si la mando, está el otro tema de cuánto va a durar y puede que suceda lo que quería evitar. Es frustrante porque no se puede hacer nada. Con Víctor Abelenda hay buena comunicación y mucha confianza, pero para mí no es lo mismo. Es muy complicado y frustrante. Espero que mi situación se resuelva ya.