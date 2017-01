Torneo de Verano

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Víctor 'Mambo' Núñez: 'No me pongo techo ni fecha para retirarme'

Deportes Víctor 'Mambo' Núñez: 'No me pongo techo ni fecha para retirarme'

Los años no parecen apagar la pólvora del goleador del Herediano Víctor Mambo Núñez, quien a sus 36 años (en abril cumple 37) continúa dando guerra en el fútbol nacional y ante el Pérez Zeledón, en el primer partido del Torneo de Verano, llegó a los 240 goles.

El Mambo abrió el camino del triunfo al anotar de penal. Además, de una acción acrobática suya nació la segunda conquista para el Team, cuando remató de chilena, el arquero argentino Facundo Crespo rechazó y el juvenil Jimmy Marín marcó el 2-0.

En el torneo anterior Núñez, goleador histórico del fútbol nacional, aseguró que deseaba llegar a la cifra de 250 goles; no obstante, al estar solo a 10 tantos de la marca que se fijó desea ampliar ese récord.

"La verdad estoy muy contento por iniciar el campeonato marcando un gol. El año anterior tuve una lesión en el tobillo derecho que me quitó mucho ritmo, pero ahora tomo las cosas partido a partido y esperamos hacer un buen campeonato", confesó Víctor.

"Cuando inicié el torneo de Invierno anterior dije que quería llegar a los 250 goles. Ahora estoy a 10, por lo que no me pongo techo, en cuanto a la cantidad de goles que deseo marcar, ni fecha para retirarme, puede ser en seis meses o un año. De momento me siento bien físicamente y mientras pueda jugar y aportarle al equipo, aquí estaremos. Vamos a ir día a día a ver qué pasa en el futuro y espero llegar este torneo a los 250 tantos".

Núñez, además, tendrá otra función en el plantel rojiamarillo, pues como referente debe guiar y aconsejar a los más jóvenes como Jimmy Marín, Fabricio Ramírez y Wilson Villalobos, quienes jugaron ante los generaleños con buen suceso y a los que no les faltó el jalón de orejas del Mambo.

"No fue un regaño, es simplemente hacerles ver que esto es serio, que no es llegar y jugar por jugar, acá está en juego el bienestar de nuestras familias, el buen nombre y objetivos de la institución, y así deben comprenderlo", sentenció Núñez.

"Es importante apoyarlos. Yo me acuerdo cuando debuté, no sabía ni para dónde correr, terminaba ahogado picando a todos lados. Por eso siempre es bueno tener una voz que te dé confianza, siempre es bueno contar con alguien que te aconseje".











Comparta este artículo Deportes Víctor 'Mambo' Núñez: 'No me pongo techo ni fecha para retirarme' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Víctor 'Mambo' Núñez: 'No me pongo techo ni fecha para retirarme' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.