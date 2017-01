Exseleccionador de España Vicente del Bosque llena de elogios al técnico de Alajuelense Benito Floro

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Cuando Benito Floro dirigía al Real Madrid (1992-1994), Vicente del Bosque estaba al mando de las fuerzas básicas del club. La designación de Floro al frente del equipo merengue no lo tomó por sorpresa, pues asegura que "llegó por méritos propios".

Durante sus dos años a la cabeza del banquillo de una de las instituciones deportivas más importantes del mundo, Floro estuvo en permanente contacto con Del Bosque, situación que le permite al técnico campeón del mundo de Sudáfrica 2010 hablar con propiedad sobre el estilo de juego del entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense.

Del Bosque atendió a La Nación y llenó de elogios al timonel manudo. En su criterio sabe cómo manejar el proceso con futbolistas jóvenes y destacó su buen manejo en el vestuario.

Marca a presión

Usted conoce bien a Benito Floro. ¿Cómo lo puede describir?

Es una persona que llegó al éxito desde abajo, fue subiendo poco a poco y llegó al Real Madrid sin recorrer el camino de la mayoría, porque muchos han sido jugadores o han pertenecido al club o porque han dirigido a grandes instituciones. Llegó poco a poco y fue subiendo hasta el primer equipo. Es una persona que está bien formada y que tiene buenos conceptos de fútbol, y lo que ha logrado ha sido por méritos propios.

LEA: Ningún equipo es tan cachorro como Alajuelense en este Verano

¿Qué recuerda de ese paso de Floro en el Real Madrid? Usted también trabajaba en el club.

Yo estaba con las categorías inferiores del Real Madrid y él era el director técnico. Apenas llegó, me puse a su disposición para colaborar con él para lo que necesitara. Recuerdo que vino con ideas nuevas que tratamos de trasladar a las fuerzas básicas.

¿Cómo explicar que un técnico del Real Madrid termine dirigendo en Costa Rica?

Son las vueltas del fútbol. Floro empezó desde abajo y lo que le hace falta a la gente del fútbol es trabajar; hay muchos entrenadores y pocos equipos. Si él se siente feliz entrenando, es estupendo.

¿Cuál podría ser el estilo de juego de Benito en Alajuelense? En el Real Madrid tenía recursos de todo tipo, pero aquí es distinto...

Simplificar siempre puede resultar peligroso, pero yo me quedo con que es un hombre ordenado en lo que hace, muy metódico y le gusta que sus equipos tengan mucho orden, le agrada que el club sea muy escalonado. Eso sí, las simplificaciones siempre son malas.

¿Cómo es Benito trabajando con jóvenes?

Yo creo que tiene conocimientos en esa materia, sabe aplicar conceptos al respecto y eso es bueno. Algo bueno es que ha estado en todas las escalas del fútbol profesional, porque dirigió equipos grandes y también selecciones. Debe tener constancia y es un hombre muy tenaz.

¿Han seguido en contacto?

En el tiempo en el que estuvimos en el Real Madrid tuvimos un contacto muy cercano, estábamos juntos todos los días; luego se fue a dirigir lejos de España y hemos tenido una relación personal muy buena.

¿Él le comentó la posibilidad de venir a dirigir a Costa Rica?

No, porque él no vive en Madrid tampoco; la distancia de estos años no ha quitado la buena relación. Yo le tengo mucho aprecio por el tiempo que compartimos juntos.

¿Cómo describiría la formación de Floro y cómo lleva los conocimientos académicos al campo de entrenamiento?

Es un entrenador que debe tener de todo. Un técnico no tiene que limitarse a una función, sino tiene que buscar las buenas relaciones personales, generar un buen ambiente en el vestuario y trabajar por el equipo, y él tiene ese arte; muchas veces no es el conocimiento, pero sí el arte de entrenar.

Aquí es figura. ¿Cómo deberá manejar ese trato?

Es un buen entrenador y él tiene excelente formación y preparación para eso. Tiene un buen ambiente y es muy sano en el vestuario. Es un experto en el conocimiento de las relaciones personales y de la parte deportiva.

¿Cree que triunfe en Costa Rica?

Floro es un hombre que ha tenido mucho mérito en su trabajo, tiene una gran experiencia y esa motivación para trabajar y driblar las dificultades que pueda tener en su nuevo equipo.











Comparta este artículo Deportes Exseleccionador de España Vicente del Bosque llena de elogios al técnico de Alajuelense Benito Floro Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Exseleccionador de España Vicente del Bosque llena de elogios al técnico de Alajuelense Benito Floro Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.