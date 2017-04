Ulises Segura: 'Nadie puede cuestionar mi lealtad a esta institución'

Ulises Segura reaccionó ante críticas que le han hecho algunos aficionados del Saprissa en redes sociales, quienes lo tildan de falta de compromiso.

Como es inminente que el volante morado se irá a Bélgica al finalizar el certamen, algunos seguidores le han achacado responsabilidad por la goleada recibida en Limón, de 5 a 1. No obstante, Segura insiste en que desea irse con el bicampeonato.

Además, expresó que cierto sector de la afición lo señala por su rendimiento en los últimos juegos, al considerar que "se cuida".

Segura recalcó que siempre le ha sido fiel al cuadro morado y que su salida partida no significa que deje de centrarse en su objetivo principal: el título 34.

"El tema lo aclaré en redes sociales también porque había recibido algunos mensajes que no tenía desde que llegué a Saprissa. Me entristece un poco porque nadie puede cuestionar mi lealtad a esta institución", comentó Segura.

El tibaseño lamentó que parte de la hinchada le cuestiona su profesionalismo con la casaca del campeón nacional.

"Siempre voy a dar el 100% y dejarme la vida en el campo. Ante todo está el profesionalismo y creo que me afecta un poco que me digan que no estoy dando lo mejor de mí porque me voy a ir. Sé que es parte de los cuestionamientos que se le hacen a cualquier jugador. Tengo que levantar cabeza y salir adelante", señaló.

Acerca de su futuro, aclaró que lo que desea es entregarse al máximo en la cuadrangular para evitar una final nacional.

"Desde el principio del torneo he dicho que mi prioridad es salir campeón con Saprissa. Estoy centrado en estos partidos que faltan y luchar por el título", concluyó.

Ulises es de las piezas fundamentales en el esquema del técnico Carlos Watson para este sábado a las 8:15 p. m. de cara al compromiso frente al Herediano, en la Cueva.

El próximo legionario registra un total de 1.420 minutos jugados en este torneo y es el quinto jugador más regular de la planilla. El 7 morado contabiliza dos anotaciones en la presente campaña.











