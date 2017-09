Técnico colombiano de la UCR augura posible salida del club

Desamparados

Antes de ir a la rueda de prensa, Marco Arias entró al camerino de la UCR y les dijo a sus pupilos que estaba muy orgulloso de su grado de profesionalismo, tras el empate sin goles contra Herediano.

El técnico colombiano expresó que el equipo tuvo compromiso, solidaridad, orden táctico y que el resultado fue justo.

Luego auguró una posible salida del club.

"Esto del fútbol es de resultados, no estoy triste porque uno busca un conjunto, no estoy conforme porque tengo muchas presiones a lo largo de los seis partidos, no tiene uno la tranquilidad para poder tomar decisiones definitivas en este proceso", apuntó.

Arias dijo que ningún cargo es vitalicio y mucho menos el de un entrenador, que siempre está ligado a los resultados.

"Es una decisión que debe tomar la Junta Directiva, yo estoy tranquilo porque estoy haciendo un trabajo loable, el resultado no se nos ha dado, no sé si yo veo otro fútbol, no sé si yo veo otras cosas, pero el equipo de nosotros tiene un rumbo y un orden", reseñó el cafetero.

Según el estratega, lo único que espera es que si él continúa, o si llega un nuevo técnico, los jugadores sigan con el mismo grado de compromiso.

"Llegar al fondo de esto es más un tema de valoración, yo soy muy concreto en mi trabajo, el jugador que está acá es porque tiene un grado de compromiso y, por supuesto, condiciones. Ante todo uno busca que haya un conjunto, no individualidades", afirmó.

"Cuestionar en momentos determinados las alineaciones, cuestionar los cambios, escuchar uno en corrillos que por qué hizo esto o que por qué hizo este cambio, son cosas que inconforman y desestabilizan".

Arias asegura que su inconformidad radica en que cuando se dice algo es porque hay argumentos y está a la espera de las decisiones de sus jefes.

La UCR marcha en la décima casilla del Apertura, con 6 puntos en 7 partidos y un rendimieno del 28,57%.