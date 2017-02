Comité de Licencias afirma que UCR juega en estadio no habilitado

Unafut aprobó partidos en nueva sede

"El Cuty Monge no está habilitado para jugar partidos de la UCR". Así de directo es Percy Chamberlain, presidente del Comité de Licencias del Fútbol, quien sostiene que los académicos incumplen con la inscripción de su nueva sede.

La situación que denuncia el jerarca hizo que Cartaginés apelara y pidiera los puntos del juego que perdió en la fecha cinco, 3 a 0, ante los universitarios. Los brumosos aducen que existen irregularidades y se incumple con los artículos 14 y 46 del Comité, en los que se exige que los clubes de Primera División realicen el procedimiento.

"Si hay un apercibimiento del Comité de Licencias, nos evidencia el error y la indebida inscripción del Cuty Monge, esto refleja que algo se hizo mal. Si antes del 25 de enero ellos (UCR) no habían notificado su nueva sede, incurrieron en una equivocación y por esto pedimos los puntos", dijo Rodolfo Freer, secretario de los centenarios.

Para Chamberlain el reglamento es claro y no se puede aducir desconocimiento, por lo que incluso señala a la Unafut por cometer lo que considera un error, al avalar y programar los juegos en ese reducto de Desamparados, pese a los apercibimientos que realizaron.

"La UCR juega en un estadio en el que no puede jugar. Además, el Comité de Competición le programa en un estadio en el que no pueden jugar y el Comité Director de la Unafut avala que jueguen donde no se puede. No estamos de acuerdo que esto pase y nadie puede aducir que no conoce la ley, porque todo es muy claro", señaló el presidente.

El dirigente puntualizó que el viernes anterior la U presentó una documentación, pero no fue suficiente. Este martes intentaron completar lo requerido, pero tampoco pudieron cumplir, por lo que le dieron tres días hábiles más y se mantuvo la orden de no programar, algo que no sucedió.

"Deben llenar un formulario, presentar permiso de Salud, contrato que se puede usar el escenario y un plan de evacuación, entre otros, pero aún no está todo. La U tiene tiempo hasta el lunes para presentar lo que les falta, de lo contrario deben comunicarnos que ya no utilizarán el Cuty Monge", concluyó.

Si la UCR no completa lo que falta o no descarta utilizar el Cuty a más tardar, se expone a perder la licencia y por ende el Comité solicitaría que no se le programen más partidos, explicó Chamberlain.

Por su parte, los universitarios defienden que fue la Unafut la que les aprobó utilizar su nueva casa, al no poder jugar en el Ecológico por las mejoras que se le realizan. Además, señalan que están a tiempo para realizar la nueva inscripción ante el Comité, ya que en el apercibimiento se estipula que tienen hasta el lunes.

Así lo dio a conocer Luis Enrique Gamboa, jerarca de la U, quien afirmó que completarán todo para mantenerse en Desamparados y enfatizó que les molesta la apelación de Cartaginés.

"La cancha se inscribió ante la Unafut. Estamos en un campeonato que organiza la Unafut y ante ellos inscribimos la cancha. En esta vida uno debe aprender a ganar y perder, ser un caballero en el triunfo y ante la derrota. Qué sentido tiene plantear una apelación así después de un triunfo tan contundente. No tengo miedo, si hay que pelear en la mesa, lo haremos", concluyó el universitario.

Se intentó conocer la versión del Comité de Competición de la Unafut y del Consejo Director de este ente, pero sus presidentes no contestaron las llamadas. Ahora se deberá esperar que Competición analice el reclamo de los brumosos, para determinar quién tiene la razón.











