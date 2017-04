Liga de Ascenso: Turrialba hace su negocio en Grecia

Torneo de Clausura

Turrialba sacó un valioso empate en el juego de ida de las semifinales del Torneo de Clausura de la Liga de Ascenso.

Los azucareros igualaron 1-1 este domingo en su visita al Municipal Grecia y dejó la definición de la serie para su estadio, el próximo domingo.

Los visitantes se pusieron adelante en el marcador a los 35 minutos, cuando Steven Ramos se quitó a Allan Alemán con una gambeta hacia la línea de fondo y envió un centro al segundo poste, donde cerró de cabeza Josué Meneses.

Grecia adelantó líneas en busca del empate y estuvo a punto de conseguirlo a los 63 minutos, cuando el árbitro pitó penal tras una mano de Ramos dentro del área.

El encargado de cobrar fue el experimentado Alemán, pero remató pésimo y el tiro se fue desviado.

Cuando faltaban 20 minutos para el final llegó la igualdad para los griegos.

Jeremy Araya recibió el balón al borde del área tras una jugada individual de Felipe Chaves. Luego de un toque de balón, Araya soltó un remate de izquierda que se coló por encima de Ronny Fernández.

El técnico de Grecia, Wálter Paté Centeno, quedó satisfecho por el segundo tiempo de su equipo, pero lamentó el desempeño en el primero.

“Traté de que mis jugadores tomaran mejores decisiones para que no perdieran 45 minutos y la serie no fuera tan cerrada. Lo que hizo cerrado el duelo fue el gol que recibimos, de mucha desconcentración de nosotros. En el primer tiempo el equipo me quedó debiendo muchísimo y mañana (este lunes) me van a escuchar”, dijo el Paté.

El clasificado a la final se definirá el domingo a las 11 a. m. en el Estadio Rafael Ángel Camacho de Turrialba.