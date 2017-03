Selección Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Técnico de México sobre Costa Rica: 'Ha crecido sí, pero que jugador por jugador esté a la altura nuestra, no'

Deportes Técnico de México sobre Costa Rica: 'Ha crecido sí, pero que jugador por jugador esté a la altura nuestra, no'

El entrenador de la selección de México, Juan Carlos Osorio, aseguró en una entrevista difundida en ESPN que si bien el fútbol ltico ha crecido, el balompié azteca sigue siendo el mejor de la Concacaf.

"¿El fútbol de CR ya está a la altura del mexicano, ha crecido?", fue la consulta del periodista José Ramón Fernández, a lo que Osorio aseguró que no.

"Ha crecido, sí, pero que esté jugador por jugador a la altura nuestra no, con todo respeto, no y por la liga que es, no", comentó el timonel colombiano.

El estratega consideró que se han acortado las distancias, pero aún no se le llega al fútbol azteca.

"Tiene un gran equipo. Muy bien dirigido, han acortado las distancias, pero en la liga y en el fútbol como tal, yo creo que el mexicano es el número uno en Concacaf", concluyó el director técnico.

Ticos y mexicanos se enfrentarán este viernes a las 7:50 p. m. en el Estadio Azteca.











Comparta este artículo Deportes Técnico de México sobre Costa Rica: 'Ha crecido sí, pero que jugador por jugador esté a la altura nuestra, no' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Técnico de México sobre Costa Rica: 'Ha crecido sí, pero que jugador por jugador esté a la altura nuestra, no' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.