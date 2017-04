Sorpresivo despido de Saprissa no frenó a Douglas Sequeira

Fútbol Nacional

Lejos de caerse por su sorpresivo despido de Saprissa, Douglas Saprissa cuenta que las puertas de fútbol se le han abierto de par en par dos meses después de haber dejado la institución morada.

El golpe no fue fácil de asimilar. Luego de una pasantía en Sevilla, España, la S le comunicó el 23 de enero que no seguiría en su cargo de entrenador de divisiones menores.

Hoy, poco más de dos meses después de su despido, Sequeira tiene dos trabajos: asistente técnico en Grecia en la Liga de Ascenso y coordinador deportivo en Futbol Consultants.

El exfutbolista cuenta que hace una semana aceptó una propuesta de Daniel Solís y José Luis Rodríguez de dicha firma, que le ilusionó de sobre manera, pues puede llevar a cabo parte de lo que se ha especializado en los últimos años en cuanto a un estilo de juego.

"Lo que me ha llamado más la atención es la estructura que ellos tienen, hay gran talento en Guadalupe, yo vengo en esta nueva oportunidad a impregnar formación y buenos valores. Yo soy apasionado, tengo visión y eso siempre me ayuda a ver oportunidades, porque he estudiado y he leído mucho sobre el tema aunque en esto uno nunca termina de aprender", contó Sequeira.

El entrenador aseguró que el ritmo de trabajo es duro, pues también le dedica tiempo al cuadro de segunda división, que está en los cuartos de final del Torneo de Clausura.

"Ellos saben que estoy con Grecia y me he tratado de acomodar. Vamos a terminar el torneo con ellos y ya luego estaría de lleno con todo lo otro que ya estoy desempeñando", dijo.

No oculta su deseo de dirigir en Primera División, pero es claro que todo llega en su momento y que por ahora está más que satisfecho con las oportunidades que ha obtenido.

"Con mucha humildad digo que gracias a Dios, a mucho trabajo le tuve que decir que no por el espacio; soy un apacionado del fútbol", añadió el exmorado.

Sobre su pasantía en Sevilla, reveló que tuvo acceso directo a entrenamientos completos de todas las divisiones, incluido el primer equipo, que es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.

"La experiencia fue muy buena, para mí esos días viendo entrenar el primer equipo, hablar con el metodólogo, escuchar a Sampaoli fue enriquecedor. Estuve 24/7 en las instalaciones del club y comprobé que el camino que yo estaba tomando iba por el correcto, si estaba muy lejano de como se trabaja a nivel mundial en una liga tan competitiva y cómo se hace la metodología", contó.

Además, detalló que tiene grabado entrenamientos completos del primer plantel y charlas en las que Sampaoli les hace ver a sus dirigidos cómo fortalecer su idea de juego en el campo.

"Lo tengo todo. Fue una gran vivencia, tengo toda esa informacion, tengo esa variedad de prácticas a las que tuve acceso y tengo un panorama muy claro de lo que quiero. Me gustó ver cómo dirige Sampaoli, ver la secuencia del entreno, y analizar como grandes jugadores le captan su idea. Fue más de lo que esperaba", concluyó.











