Socios minoritarios de Saprissa reaccionan incrédulos a nueva promesa de asamblea

Los socios minoritarios de Saprissa reaccionan con incredulidad ante una nueva promesa de Juan Carlos Rojas, presidente morado, de convocar a asamblea en setiembre.

El jerarca tibaseño publicó este martes en su Twitter: "Me complace anunciar a los accionistas del Saprissa que la Asamblea será convocada próximamente, en setiembre".

Rojas comunicó que se verán los estados financieros "auditados por la reconocida firma Deloitte", y "el avance en detalle del Plan Estratégico Saprissa 2020 y sus cinco ejes".

Ante dicha publicación, los accionistas reconocieron que en el pasado Rojas ha dicho fechas que no se concretan.

En criterio del expresidente del club Bernardo Méndez, este mensaje lo ha escuchado en el pasado, pero se ha venido postergando en el tiempo y al final no se efectúa.

"Yo espero que de verdad sea en setiembre porque se han dado varios indicios de convocatorias, pero quedan en nada. Vamos a ponernos la mano en el corazón para esperar que sea cierto. Si lo publicó en una red social, tiene un mayor compromiso, así que vamos a concederle el beneficio de la duda y esperar que esta vez sí se dé para tranquilidad de todos", comentó Méndez.

Por su parte, el accionista José Joaquín Aguilar aseguró que no es un mensaje fiable por lo sucedido en los últimos meses.

"Yo no le puedo creer por una razón muy simple, en declaraciones al periódico La Nación, Rojas dijo que convocaría en junio pasado y ya estamos en agosto. Eso lo dijo cuando terminó el campeonato nacional y a esta fecha no se ha hecho. Sinceramente, no le puedo creer hasta que no tenga la convocatoria en la mano", externó.

Una opinión similar tiene Zayra Pérez, quien considera "urgente" saber el verdadero estado de las finanzas de la institución.

"Ojalá que no haya postergación porque ya en setiembre serían tres años sin tener los estados financieros. Luego de setiembre dicen que mejor en octubre, y después que en noviembre. Tenemos la fe de que este señor (Rojas) no se burle más de nosotros porque es una falta de respeto. En ocasiones dice que hoy, luego, que mañana; en otras dice que pronto, y nada", opinó Pérez.

Cambio de discurso. El 27 de julio del 2015 fue la última vez que Rojas presentó los estados financieros de la institución a los socios minoritarios. En esa oportunidad fueron los del periodo fiscal del 2013-2014.

El jerarca del Monstruo se había comprometido públicamente a realizar la asamblea en junio anterior.

"Yo diría que ahora en junio la haremos, vamos a llamar a todos nuestros accionistas, que son casi 700. Me alegra tremendamente poder hablarles a todos y presentarles nuestros estados financieros, el plan de trabajo, porque queda clarísimo que el plan Saprissa 2020 va por buen camino", contestó Rojas ante la consulta de este medio el 21 de mayor, luego de que Saprissa perdiera la final contra Herediano.

El 27 de junio, La Nación quiso entrevistar a Rojas de nuevo sobre este tema; no obstante, la única que habló fue Marcela Trejos, directora de Marca y Comunicación de Saprissa.

Trejos aseguró que "entre junio y máximo julio se estará convocando", pero este martes Rojas informó de que la convocatoria se hará "en setiembre".