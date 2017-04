Luis Stwart Pérez: ‘Siento que llego en el mejor momento de mi carrera deportiva'

Marca a presión

¿Cómo analiza su llegada al Saprissa por un año?

Estoy muy contento porque hice un muy buen torneo, en el que me entregué al máximo por Pérez Zeledón. Ahora, muy satisfecho por esta oportunidad que se me abre en una institución tan grande como esta.

¿Qué análisis hace de su temporada?

Gracias a Dios me fue bastante bien, llego en mi mejor momento al Saprissa luego de una gran temporada. Estoy con mucha humildad y deseando llegar a aportar al club. Realmente me sentí muy bien, me hice presente en las redes con goles y asistencias y todo eso lo ayuda a uno para llenarse de confianza.

¿Cuánto le ilusiona llegar a un club que podría ser bicampeón?

Siento que llego en el mejor momento de mi carrera, ahora ellos tendrán todo mi apoyo y me ilusiona por los retos que podrían venirse. Me llena de emoción saber que el equipo puede coronarse por segunda ocasión consecutiva. Siento que Saprissa se merece este título porque es el equipo que mejor ha jugado al fútbol.

¿Cómo toma el hecho de que Saprissa se fijara en usted?

Siento que llega en el momento más fuerte de mi carrera, con un rendimiento que yo venía manteniéndolo. Yo siempre me mantuve en un buen nivel y gracias a Dios que Saprissa se fijó en mí y que me brindó la oportunidad. Ahora me queda aportar todo lo que he aprendido en el fútbol hasta el día de hoy. Espero seguir jugando muchos años más.

¿Qué siente que ha cambiado del jugador que estuvo en el Cartaginés al de ahora?

Cambian muchas cosas, cambia la mentalidad y el deseo de ser campeón nacional de Costa Rica. Son muchas cosas las que significa Saprissa. Creo que son cosas que uno siempre soñó desde pequeño, llegar a esta institución y se me da con esa madurez que tanto he requerido en mi vida privada. Se dicen muchas cosas mías, pero lo que pasó en Cartago fue hace ocho años, yo entiendo que la gente tiene derecho a opinar, como si yo hiciera hoy esas mismas cosas que pasaron en Cartago. Después de lo de Cartago mi vida cambió totalmente, tuve que pasar momentos muy difíciles y Dios me premia ahora con la oportunidad de estar en Saprissa.

¿Le da nostalgia salir del Pérez Zeledón?

Sí, claro, fue una decisión difícil, la verdad. Un momento que me costó mucho porque es una institución que yo respeto bastante, una junta directiva que también respeto y que siempre me brindó el cariño y el apoyo que me mostró una afición en todos los momentos.

”A ellos les debo mucho cariño y respeto y es difícil esta decisión, no es fácil, la tomé pensándolo varios días, sí era difícil dejar Pérez Zeledón por todo lo que ellos me habían construido ahí, pero este paso lo doy porque quiero progresar como futbolista. Quiero estar en la Selección y creo que Saprissa es el puente para llegar a todo eso, por lo que significa Saprissa.

¿Qué le dice a la afición de Saprissa?

A la afición de Saprissa lo único que le puedo decir es que me voy a entregar al 100%. Yo llego a demostrar porqué Saprissa se fijó en mí. Es una gran afición, que es muy exigente y yo sé a lo que voy. Mi vida tiene que enfocarse desde hoy preparándome para el próximo torneo y ahora me queda dar todo en la cancha, que es donde la gente me va a evaluar, para ver si sirvo para Saprissa.











