Shirley Cruz: 'Cuando se llega a estas instancias o se gana o se llora'

Cardiff

La futbolista costarricense del PSG, Shirley Cruz, se mostró dolida por no poder alzar el título en la final de la Champions League, pero satisfecha por haber hecho su mejor esfuerzo en pro de su club.

La mediocampista llegó a la final con una dolencia, pero dio todo su esfuerzo hasta que ya no pudo más, según confesó este jueves, en declaraciones recogidas por periodistas de La Teja, en Cardiff, y compartidas con La Nación.

LEA: Shirley Cruz y el PSG pierden en penales la final de la Champions League

¿Qué opinión tiene del partido?

El Lyon es un equipo muy bueno, por eso nosotras intentamos jugar con todo lo que teníamos. El rival tuvo mucho la bola y nos desgastó. Yo tuve una ocasión, tengo que ver la repetición para mejorar.

¿Qué pasó en el primer tiempo en el que pudieron marcar y no lo hicieron?

Yo tuve una acción, una compañera tuvo otra, pero no concretamos. En las finales hay que definir y aprovechar la oportunidad. Hoy nos toca llorar.

¿Salió lesionada del terreno de juego?

Tengo tres semanas de andar con una tendinitis y ha sido muy complicado, porque eso solo se quita son reposo. Mi entrenador sabía de mi condición física. En el campeonato me sacaron una tarjeta roja y me castigaron con cuatro partidos, por lo que me costó el ritmo. Intenté darlo todo y en penales siempre pasa lo que tiene que pasar.

¿Cuál es su balance de temporada?

En comparación a los equipos grandes, nosotras no tenemos una estructura; ahora hay siete jugadoras que se van y otras que llegan. Lo que nos falta es mejorar y crear un proyecto.

¿Qué criterio le merece ser una latina consagrada en Europa?

Es parte del trabajo, porque llevo más de diez años en Europa; sería grandioso que una costarricense pueda estar aquí viviendo estos momentos. No es fácil. Cuando se llega a estas instancias o se gana o se llora.

¿Se decepcionó al salir de cambio?

El entrenador me conoce, ya son varios años de jugar con él y si ya no podía más, mejor que entrara otra compañera a intentar ir por el partido. Al final nos tocó llorar.

¿Cree que haya otra tica que le pueda seguir los pasos?

Todo depende de las jugadoras, estar más de diez años en Europa depende de la continuidad, estar lejos de la casa, solo y que me vaya mal sería más difícil, pero gracias a Dios me ha permitido estar siendo titular. Creo que todo dependerá de ellas.

¿Pero cree que hay talento?

Claro, talento hay, pero el problema es que se van por tres o cuatro meses y hay que tener continuidad. Sé que a nivel masculino se traen las familias, pero aquí no, la familia son las jugadoras. A este equipo lo caracteriza la solidaridad, por eso cuando nuestra compañera falló el penal, nos acercamos y nos juntamos.

¿Duele más perder en penales?

Claro, al final es difícil para la portera porque le tocó esa acción, pero nos salvó. Es difícil llegar a estas instancias y perder. Nos quedará seguir mejorando.

¿Cómo es su vida en Francia?

Soy una persona muy tranquila. Ayudo mucho a mis compañeras y a todo el mundo, lo que nos caracteriza a los ticos, soy sencilla y si me invitan a cualquier lado, voy. Doy gracias a Dios por todos estos años de fútbol, pero sigo siendo la misma persona.

¿Qué hay de su futuro?

Me queda otra temporada más en el PSG, es difícil dejar un proyecto cuando no se ha podido ganar un trofeo. Hoy llegamos a la final y nos costó, se intentó encontrar espacios. El próximo año será otro proyecto.