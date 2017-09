Sequía de gol acecha a Daniel Colindres

Contragolpe de Saprissa en Guápiles. Puede ser el 1-3 ante el Santos, el balón lo toma Daniel Colindres para un mano a mano con el portero Alejandro Gómez, pero decide pasarlo a Jerry Bengtson, quien al final remata, pero Gómez envía el balón al saque de esquina de forma milagrosa.

En esta acción se notó la falta de confianza de cara al arco que tiene Colindres, pues en el campeonato no ha perforado la red en ninguna ocasión. Situación contraria a lo que vivió en el Verano 2017, cuando fue el goleador del equipo con 13 tantos.

Colindres es de los jugadores que más peligro genera y que ayuda con asistencias al plantel (lleva tres en este torneo): busca al rival, lo encara y la mayoría de las veces saca ventaja, pero le falta el ansiado festejo, al menos en este certamen.

Colindres afirma no tomar este momento con tranquilidad y que entrena para que ese tanto caiga lo más pronto posible.

El capitán morado asegura que no es la primera vez que le sucede estar tantas fechas sin poder fundirse con el gol, situación que lo hizo aprender para tener la madurez necesaria en estos momentos.

"No lo tomo con tranquilidad, quiero anotar en todos los partidos, pero no se me ha dado. En ocasiones, el primer gol es el que más cuesta, me acuerdo cuando fuimos campeones en el título 30, creo que marqué hasta la fecha 15 o 16, cuando le pude anotar a Belén", externó el jugador el pasado 14 de setiembre.

Para Colindres, él debe ser "útil para el equipo", aunque a la altura de 11 fechas aún sigue esperando el momento para acabar con la sequía.

"Si me queda una acción para anotar, gracias a Dios; si no me queda, tengo que trabajar para el equipo", indicó.

Por su parte, en el vestuario confían en que despierte el olfato goleador del tibaseño, pues se viene la segunda vuelta en que las individualidades pueden aportar aún más al plantel en su lucha por el liderato.

Julio Cascante considera que en otros encuentros, el propio Colindres es quien ha sacado la cara por el equipo.

"Siempre ha sido importante para nosotros, es nuestro líder y capitán. En muchos partidos se echa el equipo al hombro y el que no haya anotado no nos preocupa, él nos comenta que es un poco de falta de confianza. Cuando él haga su primer gol, va a tomar una seguidilla importante", externó el zaguero.

Además, para el volante Mariano Torres, el extremo morado debería preocuparse si no llega a tener opciones, pero en ocasiones se las fabrica él mismo.

"Siempre le digo que se preocupe cuando no tenga ocasiones, ahora, cuando no se generan esas acciones es complicado. Ya le va a tocar. En el torneo pasado marcó, es un gran jugador y nos aporta mucho", comentó.

El próximo turno para anotar lo tendrá el lunes a las 7 p. m. ante Carmelita, en el Estadio Alejandro Morera Soto.