Selecciones complican más a Alajuelense

Hacer la alineación en las primeras jornadas del Torneo de Verano 2017 será una prueba más difícil en Alajuelense que en Saprissa o en Herediano.

En el caso del estratega manudo, el español Benito Floro, ve a su planilla reducida debido a los trabajos de las selecciones nacionales Mayor y Sub-20.

En plena construcción de un nuevo proyecto, Alajuelense aún no tiene la nómina completa y con las convocatorias a la Tricolor pierde a 11 jugadores.

De sus ocho futbolistas de experiencia solo podrá disponer de cuatro, ya que Jonathan McDonald está sancionado y Patrick Pemberton, Michael Umaña y Cristopher Meneses viajarán a Panamá para disputar la Copa Centroamericana, que se disputará desde el 12 al 22 de enero.

A esto hay que sumarle los ocho erizos que están concentrados con la Selección Sub-20, que en febrero disputará el Premundial, que se celebrará en Costa Rica del 17 de febrero al 5 de marzo.

La dificultad para confeccionar el once inicial empieza en la portería, ya que además de Pemberton, Floro no contará con Adonis Pineda, quien está con la Juvenil. Ante esto, Mauricio Vargas se perfila a debutar.

En defensa, Diego Mesén o Esteban Marín acompañarían a Jamesson Scott y a Kenner Gutiérrez, pero en la lateral izquierda se presenta otro problema, ya que además de Meneses no estará Yurguin Román, expulsado en el último juego de la cuadrangular en el campeonato anterior.

Acomodar la defensa. A pesar de que Herediano tiene siete jugadores en la Selección de Óscar Ramírez y dos en la de Marcelo Herrera, cuanta con fichas para sustituir a los convocados.

No obstante, en defensa tendrá que acomodar la línea debido a la ausencia de Johnny Acosta, Pablo Salazar, Gerson Torres y Allan Miranda.

José Miguel Cubero, José Mena, Keyner Brown y Leonardo González podrían sustituir a los tres primeros. Miranda no terminó el torneo de titular debido a la participación de William Quirós.

“La parte administrativa ha tenido muy claro el tema de una planilla amplia. Para el inicio del campeonato, además de los siete seleccionados, tenemos a Esteban Granados expulsado y se fueron tres extranjeros. Estamos hablando de 11 jugadores que no van a estar para el primer partido”, dijo Mauricio Solís, asistente técnico florense.

Por su parte, en Saprissa, tres seleccionados mayores se unen a las bajas de los tres jugadores que dejaron el equipo para jugar en Estados Unidos.

El capitán Danny Carvajal y los volantes Marvin Angulo y Ulises Segura deberán ser sustituidos en las primeras fechas.

Lejos de verlo negativamente, el estratega Carlos Watson aprovechará para darle rodaje a algunas caras nuevas.

“Yo no me voy a quejar, tengo una magnífica oportunidad para los que regularmente no han competido en el torneo anterior lo hagan ahora, son jugadores de Saprissa y tienen las condiciones”, contó Watson ayer.

El entrenador reveló que el club conversará con Marcelo Herrera para solicitar que no llame a todos sus futbolistas desde enero. Colaboraron los periodistas: Steven Oviedo y Daniel Jiménez.