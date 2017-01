Dura autocrítica se adueñó del camerino de la Selección Nacional

Admiten que no hicieron movimientos suficientes para superar a zaga rival

Ciudad de Panamá. Los seleccionados nacionales tuvieron una dura autocrítica luego del agrio empate 0-0 con Nicaragua, anoche en la Uncaf.

Los dirigidos por Óscar Ramírez aceptaron que no mostraron su mejor versión.

Además, destacaron el crecimiento que ha tenido Nicaragua desde que es dirigida por el tico Henry Duarte.

No hacer diagonales, carecer de revulsivos, no aprovechar la pelota quieta y volverse predecibles fueron los principales fallos de la Tricolor , según reconocieron los propios futbolistas luego del empate.

El vestuario de la Mayor no ocultó estar dolido por un insípido empate sin goles que llenó de dudas su destino en la Copa Centroamericana.

“Es difícil de digerir, queríamos ganar, pero fue un rival muy complicado. Tal vez no concretamos o no pudimos ni siquiera llegar mucho”, comentó el zaguero Francisco Calvo.

En criterio del delantero José Guillermo Ortiz, no poder encontrar los espacios fue la piedra en el zapato del esquema implantado por el seleccionador Óscar Macho Ramírez.

“Nosotros atacamos por todos lados. Nicaragua tenía un buen bloque fuerte y lastimosamente no concretamos. Ahora solo nos queda ganar los dos partidos que quedan para poder luchar por el título”, expresó el artillero del DC United.

El jugador aseguró que está satisfecho por disputar su segundo partido de titular: “Cuando lo toman en cuenta, hay que aprovechar las oportunidades, pero queda mucho por mejorar para ser regular”.

Por su parte, el experimentado defensor Michael Umaña fue claro en que hay jugadores que todavía no le han entendido la idea al estratega.

También hizo énfasis en que sus compañeros no hicieron movimientos sin balón para abrir el cerrojo defensivo de los pinoleros, en el juego de ayer.

“No era lo que queríamos. No encontramos los espacios y tampoco los provocamos, no jugamos sin balón y no le marcamos el pase a algún compañero. La idea del técnico para algunos es nueva. Sin duda, hemos dejado de hacer eso, más en bloques tan cerrados como en estos dos partidos”, citó Umaña.

El único jugador que no se vio mal fue el portero Danny Carvajal, quien detuvo los dos remates directos que le llegaron.

“No tuve mucho trabajo, fue más con los pies que otra cosa, pero me voy feliz por poder vestir esta camiseta por primera vez. Estoy satisfecho, pero no con el resultado, pues queríamos ganar”, concluyó.











Comparta este artículo Deportes Dura autocrítica se adueñó del camerino de la Selección Nacional