Selección de Costa Rica jugará en Nueva Jersey ante Estados Unidos

La Selección Nacional jugará ante Estados Unidos el próximo 1.° de setiembre en el estadio Red Bull Arena, ubicado en Nueva Jersey, en partido valedero por la hexagonal final de la Concacaf.

Así lo acaba de anunciar la Federación Costarricense de Fútbol.

La Tricolor recibiría un nutrido apoyo de costarricenses, ya que en Nueva Jersey residen al menos 12.000 ticos, según el último recuento de la Oficina de Censo de EE. UU. publicado en 2015.

En términos generales, la población tica en aquel país ronda los 90.000 personas, según la fuente citada.

En 32 años de enfrentamientos eliminatorios absolutos, EE. UU. ha movido a la Sele a nueve recintos diferentes.

El primer duelo y de paso el único que ha ganado la escuadra patria, se disputó en Torrance, California. El marcador favoreció 0-1 a Costa Rica gracias a un gol de Evaristo Coronado.

También hubo un juego en Palo Alto, también en territorio californiano, Kansas, San Luis, Salt Lake, Columbus y Washington, entre otros puntos de territorio estadounidense.

Por estrategia, históricamente, US Soccer ha elegido sitios donde no haya una alta proporción de aficionados de su oponente. Asimismo donde las condiciones climáticas sean adversas para el visitante.

El último caso es el mejor ejemplo pues EE. UU. acomodó el partido en Denver, Colorado, donde bajo una intensa nevada los anfitriones se impusieron por la mínima. Ese 22 de marzo del 2013 la temperatura fue de -1 grados Celsius y quedó grabado en la historia por la cantidad de nieve que copó el césped.

La relevancia del choque es absoluta para ambos combinados ya que la diferencia entre ellos es de solo tres puntos.

El equipo patrio es segundo de la hexagonal con 11 unidades, mientras que el cuadro de las barras y las estrellas es tercero con ocho pero acosado por Panamá, que tiene 7, y Honduras viene atrás con cinco.

A todas las selecciones del área les quedan solo cuatro juegos por delante, de ahí que la pelea por los tres boletos directos se atizará.

El técnico estadounidense Bruce Arena, reconoció en una entrevista publicada en el sitio www.ussoccer.com, que su equipo no tiene otra aspiración más que el triunfo frente a Costa Rica.

"Nuestro objetivo es el segundo o tercer lugar, porque creo que México está muy por delante y es poco probable que podamos alcanzarlos. Podemos ser segundos o terceros y no me importa cuál sea la forma en que terminamos, pero ciertamente no queremos estar en cuarta posición", dijo el timonel quien ahondó en el choque frente a la Nacional.

Después de jugar en Estados Unidos, la Mayor recibirá a México (5 setiembre) en el Estadio Nacional, mientras que cerrará la hexagonal el 6 de octubre, también en casa, frente a Honduras y finalizará la ruta el 10 en Panamá.

Por reglamento, la última fecha de la eliminatoria se disputará a la misma hora. Aparte del duelo entre canaleros y ticos, Honduras será local contra México y Trinidad hará lo mismo con EE. UU.

Colaboró el periodista José Pablo Alfaro.

Posiciones actuales

1. México, 14 puntos

2. Costa Rica, 11

3. EE. UU., 8

4. Panamá, 7

5. Honduras, 5

6. T y Tobago, 3

Partidos que restan

Viernes 1.° de setiembre

EE. UU. vs. Costa Rica

México vs. Panamá

Trinidad y Tobago vs. Honduras

Martes 5 de setiembre

Costa Rica vs. México

Honduras vs. EE. UU.

Panamá vs. Trinidad y Tobago

Viernes 6 de octubre

Costa Rica vs. Honduras

EE. UU. vs. Panamá

México vs. Trinidad y Tobago

Martes 10 de octubre

Panamá vs. Costa Rica

Honduras vs. México

Trinidad y Tobago vs. EE. UU.