Carlos Watson sobre LeMark Hernández: 'Me parece que es único en el país'

De saco negro y corbata color vino, Carlos Watson espera el inicio de la gala de Unafut; una hora más tarde le otorgarían el premio al mejor entrenador del Invierno. El veterano estratega se recuesta sobre una baranda y aguarda paciente con las manos en los bolsillos. En ese lapso de 20 minutos, conversa a solas con La Nación.

La charla pasa de un tema a otro con fluidez. El primer tópico, los jóvenes morados que se unirán al equipo después de disputar el Mundial Sub-20. Watson lo tiene claro, no habrá un trato especial para nadie. Otros jóvenes ya llevan terreno ganado, por ejemplo Jaylon Hadden, quien asumió la titularidad en la etapa final del certamen.

Después, los refuerzos; considera a Jerry Bengtson uno de los mejores delanteros del área, y asegura que LeMark Hernández tiene condiciones únicas, a las que Saprissa le sacará provecho en Concacaf.

Por último, el crecimiento o el estacamiento de algunas figuras dentro del club. Watson habló sin tapujos.

¿Cuál será el proceso a seguir con los mundialistas Sub-20 que se incorporarán a Saprissa luego de disputar el Mundial de Corea del Sur?

A los jóvenes los incorporamos a la planilla y no tienen un trato especial, tienen que rendir. Van a rendir entrenando intensamente como toda la planilla. Con esto quiero decir que se lo ganan, como se lo ganó Jorman Sánchez, Jeylon Hadden y Adrián Chévez. Son vistos así, con mucha competitividad. Tienen que adaptarse al camerino, rendir en los entrenamientos y si merecen jugar lo van a hacer. Yostin Salinas tuvo su oportunidad y la aprovechó. Es que la gente piensa que hay que poner a los jóvenes y ya.

Tal vez se piensa eso porque son futbolistas que vienen precedidos por un mundial, una vitrina internacional que es importante.

Vea, cuando le di la oportunidad a Erick Lonis, Luis Marín, Wílmer López y tantos jugadores que ubicamos en Primera División fue porque lo merecían, no porque me caían bien, y ninguno deja de jugar porque me cae mal.

Después del Mundial se trae una expectativa alta y quizás los propios futbolistas pueden pensar que por haber competido allí van a volver a sus clubes a jugar. ¿Qué mensaje se les da?

Que eso quedó atrás. Ahora deben entrar a la planilla y no tienen un trato especial. Tienen que medirse en la alta competencia.

¿Qué opina de los cuatro jugadores de Saprissa que estuvieron en el Mundial (Yostin Salinas, Esteban González, Mario Sequeira y Luis Hernández)?

Son jugadores que pertenecen a la institución, que tienen grandes condiciones y por eso han sido seleccionados. Ahora deberán llegar al equipo y rendir.

¿Los cuatro se quedan en el equipo?

Bueno, la planilla está siendo conformada. Hay un perfil clarísimo del jugador que queremos. Con base en ese perfil, Paulo (Wanchope) contacta, habla, busca y mira videos. Por supuesto que conversamos todos los días sobre las opciones. Ahora ustedes están viendo que hay salidas de jugadores.

Cuando usted explicó el perfil del defensa central que buscaba Saprissa, destacó a Chévez por ser un jugador alto, que sale jugando desde atrás. Bajo la premisa de ese perfil, un jugador como González no entraría en lo que usted busca de un zaguero central.

Lo que pasa es que él podría jugar en otra posición. De repente hay temas que no me gusta tocar, pero como he leído tanto, he estudiado tanto y he adquirido tanta experiencia que la gente debe confiar en lo que digo y lo que hago. Creo que eso me lo he ganado. Que la gente esté tranquila de que estoy haciendo lo mejor para el equipo, como lo hice en selecciones menores. En esos temas de detectar, seleccionar y trabajar al muchacho, pueden estar tranquilos.

¿Qué le pareció la Selección Sub-20 en el Mundial de Corea del Sur?

Un equipo tremendamente luchador. Corren mucho, marcan mucho y tienen adelante figuras sumamente destacadas. Yo le puedo decir a usted que en Inglaterra no vi un Gerson Torres, no vi un Jimmy Marín. No lo tenían, esa velocidad y habilidad no la vi. Me pareció un equipo trabajado para defender con el alma; presionó mucho, corrió mucho y para eso se requiere de mucho desgaste.

¿Le gustó la propuesta del equipo?

Es que esto no es cuestión de gustos. Yo he escuchado a algunos de ustedes decir que la Selección no gustó, pero es que el técnico es el que está con los jugadores todos los días. Él ha hecho algo que siente que era lo más adecuado para su equipo. No es que a mí me guste o no me guste. Ahorita no vale que yo salga a decir que no me gustó, me parece que no es fair play, aunque algunos no les gusta que diga eso. Yo tengo que estar de acuerdo con las decisiones de él, que está ahí y sabe las virtudes y debilidades de su equipo.

Se está en una coyuntura mundial en la que los jóvenes ticos ya salen del país sin haberse consolidado en la Primera. ¿Qué opina de este salto prematuro de los muchachos?

Sí un club europeo ve un video de un muchacho y decide ficharlo, lo ha hecho porque algo le han visto. En el presente y de cara al crecimiento del futbolista, me parece bien.

¿En el proceso de formación del joven le parece bien?

Seguramente ellos han visto 15, 20 o más videos del muchacho antes de tomar una decisión. Si yo voy a comprarme un pantalón y me incomoda no lo voy a comprar. Entonces ellos lo van comprar, lo han visto y han tomado la decisión de comprarlo.

Ya después dependerá del jugador el crecimiento y lo que llegue a destacar en Europa.

Cuando lo compran, piensan en que siga creciendo, no tenga duda de eso. Por ejemplo, Saprissa ha contratado a Yostin Salinas con la intención de que continúe mejorando, porque él no ha llegado a su techo. Ha hecho un extraordinario trabajo en Limón, pintaba para figura y lo hemos visto varias veces para tomar la decisión de traerlo, pero sabemos que este no es su techo, que va a crecer muchísimo más.

¿Pero qué pasa cuando da la impresión de que un jugador con talento no alcanza la regularidad que se esperaba de él, como el caso de Joel Campbell? ¿Es el momento de que Joel se pueda afianzar en un equipo en Europa?

Uno como técnico tendría que sentarse a hablar con Joel porque los objetivos se plantean, se trabajan y luego hay un momento en que hay que sentarse a analizar lo planteado, ver qué tan cerca o qué tan lejos está y nuevamente replanteárselo. A mí me parece a la distancia que lo que a Joel le falta es replantearse las cosas, pero estoy a demasiados kilómetros de él.

¿A qué se refiere con replantearse las cosas?

Bueno, él quería llegar al Arsenal y ya llegó. Ahora debe plantearse ser titular en el Arsenal, después debe proponerse ser el goleador del Arsenal y luego proponerse ir al Real Madrid, estoy dando un ejemplo. Él debe replantearse las cosas. De repente, muchos de esos contratos pueden colmar absolutamente las expectativas de una persona. Ahí es donde debe aparecer el consejero, digo yo que el técnico, y decirle que el nuevo objetivo es ser titular.

Llega Jerry Bengtson, da la impresión de que viene a cumplir el rol de Álvaro Saborío y Rolando Blackburn, quienes dejaron el club a media campaña. ¿Qué pretende de él?

Yo creo que no hay ningún cuestionamiento, se ha contratado a un jugador de máximo nivel en el área, en cuenta Estados Unidos y México. Bengtson tiene gol, es fuerte y rápido y uno de los máximos representantes del fútbol de su país. Él viene a cumplir con una enorme necesidad que tenemos. Buscamos que sea un hombre que salga reiteradamente a los espacios, que además tenga gol, y que en el camerino aporte liderazgo.

Será un reto para él cumplir estas funciones, pues en su momento fue un jugador más estático.

Sí, pero es rápido. Es que Saprissa de repente juega contra bloques armados, si un equipo sale a atacar a Saprissa y recuperamos el balón, necesitamos gente que vaya a los espacios. Él es uno, Luis Stwart Pérez es otro y Bengtson está en condiciones de aportar ahí.

¿Y qué busca con LeMark Hernández? En algún momento dio la impresión de que se había estancado.

LeMark siempre ha sido seguido muy de cerca por nosotros. Sus condiciones físicas naturales, su perfil zurdo, su estatura, su velocidad. Me parece que es único en el país. Uno de los defensas más rápidos del país. Puede jugar de lateral o de defensa central. Tal vez no le dé al equipo la salida de (Francisco) Calvo, pero tiene una salida muy rápida y juega bien al espacio.

¿Y cómo valora la capacidad de LeMark para cortar los pases a las espaldas?

Vea, recuerde que estamos calificados para la segunda ronda de Concacaf, y por eso el perfil del jugador que llega a Saprissa debe ser diferente. Debe ser muy veloz y fuerte. Cuando visitemos México nos van a presionar y nos van a obligar a jugar un poco atrás, lo que significa es que se van a abrir espacios para atacar, y necesitamos gente para atacar esos espacios.

¿Cuánto le urge un central?

Yo confío totalmente en (Yostin) Salinas, (Adrián) Chévez, (Julio) Cascante y ojo con Jeikel Medina, que poco a poco viene jugando más atrás, pero entendemos que por los jugadores que perdimos en diciembre pasado, nos hace falta un jugador que cuando nos metan un gol, se pegue tres gritos y diga, 'senores, esto es lo que se va hacer'. Es lo que está buscando Paulo Wanchope en este momento.

Cuando se contrata a Cristian Martínez, se veía como un jugador de proyección, pero ahora da la impresión de que se ha estancado. ¿Usted cómo lo ve?

Yo lo veo muy bien. Teníamos la sospecha de que íbamos a perder a David Guzmán y entonces había que traer a alguien y afortunadamente llegó Cristian. De camino apareció Jaylon Hadden y eso no significa que se haya estancado Cristian Martínez. Al contrario, le apareció competencia y eso lo obliga a superarse. Yo he estado muy contento con lo que hizo, pero tiene que mejorar. Él va a mejorar. Me va a perdonar lo que le voy a decir, pero yo puedo hacer que él mejore como futbolista.

Sí, porque con el balón en los pies es evidente que tiene un margen de mejora.

Sí, pero por ejemplo, a mí me cayeron con lo de Jordan (Smith) y yo le dije a un colega suyo que Jordan iba a mejorar. Un solo entrenamiento y Jordan mejoró. Y no creo que haya estado detrás de él todo el entrenamiento para que mejorara.

¿Y cuál fue la instrucción que le dio a Jordan?

Me la guardo (risas).

¿Pero debe mejorar más?

Sí, y va a mejorar más, pero a usted le consta que mejoró, porque ya no es aquel Jordan a los que todos se le venían encima.

Se le venían encima porque todos los centros los hacía malos.

Yo creo que eso se acabó, y como dice usted, debe mejorar. Y le digo que Cristian también va a mejorar, Aarón Cruz lo hará también.