Saprissa sufrió por sus propios errores

El Herediano fue mejor que Saprissa en el primer juego de la final, pero los errores defensivos de los morados les abrieron el marco de par en par a los florenses.

La explicación más clara de los morados por las equivocaciones defensivas van dirigidas a las desatenciones.

La línea de tres de los tibaseños, con Dave Myrie, Julio Cascante y Jeikel Medina, fue un desastre, sumado esto a los laterales que fueron superados por José Sánchez y José Leitón en las jugadas de gol.

“Creo que nos salió barato el partido. Mientras haya un 1% de posibilidades, hay que tener 99% de fe. No hubo coordinación del equipo. Es complicadísimo. Hoy (este miércoles) vimos a Heredia y juega muy bien”, explicó Daniel Colindres.

El propio Carlos Watson reconoció que, defensivamente, el Saprissa no tuvo una buena noche y pagó caro las consecuencias en el marcador.

Saprissa tuvo que suplir la ausencia del lateral izquierdo Jospeh Mora, quien fue baja por lesión, por lo que debió mover a Heiner Mora.

“Fueron desconcentraciones a la hora de marcar en los espacios y ellos supieron aprovechar los costados de nosotros. De ahí nacieron las anotaciones de ellos”, comentó el defensor Heiner Mora.

Uno de los que sufrió más en la cancha del Rosabal Cordero fue Dave Myrie, quien tuvo constantes desatenciones y descubrió el sector derecho morado en dos de los tres goles del Herediano.

Además, Julio Cascante perdió el duelo con Jairo Arrieta, quien lo superó en varias jugadas y marcó el primer gol en la cara del zaguero morado.

“La verdad que salimos golpeados, somos conscientes de que fuimos nosotros mismos los que nos buscamos esto. El que no cree en la remontada que no vaya el domingo. No hay tiempo para pensar en lo que pasó”, comentó Danny Carvajal.

Bajas y dudas. Para el segundo juego de la final, que se realizará este domingo a las 3 p. m., Joseph Mora y Jeikel Medina son duda por lesión y Dave Myrie es baja por la expulsión de este miércoles.

En la cuadrangular final, el Saprissa recibió 12 anotaciones en seis partidos y las tres del primer juego de la final lo tienen con 15 goles en siete juegos, para un promedio de más de dos goles en esos compromisos.











Deportes Saprissa sufrió por sus propios errores