Saprissa recupera a cuatro jugadores para enfrentar este domingo a la UCR

Luego de la derrota ante Limón (3-1), el domingo anterior, en Saprissa hubo autocrítica por lo que esperan mostrar otra cara en el siguiente reto: la UCR.

En ese afán de mejorar, el vestuario morado cuenta con nuevas cartas cartas, por la recuperación de cuatro jugadores para el partido ante los académicos, este domingo a las 11 a. m. en el estadio Fello Meza de Cartago.

Se trata de Joseph Mora, Mariano Torres y Juan Bustos Golobio, todos ellos se recuperaron de lesiones. Así como Jerry Bengtson, quien estaba sancionado con dos juegos por fingir un penal ante Carmelita (4-2).

Los cuatro futbolistas fueron titulares en el primer compromiso del certamen contra los verdolagas. En ese duelo, los tibaseños perdieron al atacante y al argentino.

Posteriormente, Golobio y Mora tuvieron que salir de cambio por molestias musculares en el choque en el Valle de El General.

"Estoy al 100%, estuve afuera por un tema de prevención. Pienso en lo que viene y si juego o no, es decisión del entrenador", comentó Golobio.

El futbolista aseguró que hubo autocrítica en el vestuario con el objetivo de que este domingo puedan regresar a la victoria, en una jornada que será la antesala para el clásico nacional del 26 de agosto en el Morera Soto, a las 11 a. m.

"No funcionar es no ganar, si hubiéramos ganado jugando mal, no pasa nada, pero cuando se pierde se sacan estas cosas. Es difícil perder, pero eso ya pasó", dijo Golobio.

Por su parte, Mariano Torres dejó claro que entrena normal con el resto de compañeros y lucha por un puesto en la alineación titular.

Torres explicó que por ausentarse dos juegos frente a Pérez Zeledón (1-2) y contra Limón (1-3), no ha perdido condición física.

"No he dejado de entrenar en estas dos semanas, me he estado moviendo porque seguí entrenando. Antes del partido frente a Limón me sentía bien, pero no era bueno atriesgar", externó.

Además, Mora enfatizó que respetará la decisión del estratega Carlos Watson si debe de ir al banquillo para volver a esperar su turno en la estelar.

El carrilero izquierdo manifestó que el principal fallo de la S es la concentración, pues no puede volver a suceder que les remonte un encuentro, como sucedió ante la Tromba del Caribe.

"Pienso que hay que estar más concentrados, son errores que se pueden corregir muy fácilmente. Se empezó ganando y no es posible que nos empaten tan rápido. Hay que mentalizarse en mejorar. Tenemos buenos jugadores, no es para que nos estén pasando estas cosas", concluyó.

En cuanto al brasileño Anderson Leite, el jugador tiene cinco meses de no disputar un partido, y está totalmente recuperado de una lesión en el tobillo derecho.

El único que será baja es el atacante Jonathan Moya, quien está congelado por una situación administrativa con el Zirka, su exequipo en Ucrania. Sobre este caso, Saprissa no ha dado mayores detalles.