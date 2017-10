Saprissa debe rearmar su defensa en difícil semana

El Saprissa debe rearmar su defensa para los partidos de este miércoles, a las 2:30 p. m., contra la UCR y este domingo ante Alajuelense, a las 11 a. m., por la posible baja del brasileño Henrique Moura y el castigo a Julio Cascante.

Moura salió de cambio en el triunfo frente a Limón (5-2) por una molestia en el gastronemio de la pierna izquierda, pero ya entrenó con normalidad, mientras que Cascante estará fuera dos fechas por sanción, debido al puñetazo que le dio al limonense Steven Williams.

Cascante es una de las bajas más sensibles, pues es el tercer goleador del Monstruo con seis tantos, uno por abajo de Marvin Angulo y David Ramírez.

Víctor Cordero, asistente técnico morado, dijo que Moura está "prácticamente recuperado", pero no confirmó si será titular este miércoles para enfrentar a los académicos.

"Fue una molestia, no fue ni un tirón, lo que pasa es que estaba recargado y se prefirió cuidar la integridad física", respondió Cordero.

En criterio del asistente de Carlos Watson, el plantel cuenta con hombres que podrían suplirlos. Yostin Salinas, Jaikel Medina y Adrián Chévez son algunas de las cartas que el estratega puede echar mano.

"Salinas entrena como un titular, igual sucede con Medina, quien tiene la cualidad de perfil zurdo. Cristian Martínez también ha jugado de central, es bueno tener a todas estas fichas", externó.

De todas las opciones, Salinas es el más regular con 516 minutos en nueve partidos, Medina solo ha actuado en 111 minutos en dos encuentros, mientras Chévez no ha debutado en el certamen.

Por último, Cordero dijo que el plantel no ha sido certero en defensa en este certamen, pues ha recibido 20 goles en 15 jornadas. "No es común recibir tantos goles, diariamente nos ocupamos del tema, pero no hay que darse por menos".

Mora seguirá lateral. El carrilero Heiner Mora continuará en la banda derecha para estos encuentros. Si bien cerró el campeonato pasado como zaguero central, no es opción para ubicarse en el fondo del plantel para estos encuentros venideros.

Mora reveló que no había practicado esta posición durante el entrenamiento de este martes efectuado en Cibeles, Alajuela, pero que si lo necesitan, está disponible.

"El profesor ha venido tomando las medidas necesarias, pero el plantel extenso y los compañeros que están esperando se notan a disposición. Se están manejando opciones. El técnico sabe cómo le puedo responder ahí, hoy no practiqué en esa posición, pero él me puede tomar en cuenta", explicó.

Mora es uno de los más regulares de la planilla al sumar 896 minutos en 12 encuentros. En la presente campaña ha estado de lateral derecho, pero también ha jugado por la izquierda.

Al igual que sus compañeros, comentó que esta es una semana diferente por enfrentar el clásico nacional, pero de momento están centrados en el compromiso contra los universitarios en el estadio Cutty Monge.