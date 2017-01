Fútbol Nacional

Deportes Saprissa no puede utilizar a cuatro jugadores

Hay cuatro jugadores que Saprissa no puede utilizar porque están pendientes de definir su futuro: el trinitense Aubrey David, el brasileño Anderson Leite y los atacantes Mynor Escoe y Randy Chirino.

El técnico del club, Carlos Watson, aseguró que está ansioso por ver debutar a Leite y que a pesar de que el jugador fue presentado hace 25 días, trabaja de manera intensa a la espera del aval para que Migración le otorge el permiso de trabajo.

El pasado viernes Migración detalló a La Nación que el Monstruo aún no está al día con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y por ese motivo no le otorga el permiso de trabajo al suramericano; sin embargo, Juan Carlos Rojas, presidente del club, mantiene que este no es el motivo, sino unos "documentos que faltan de Brasil".

"Leite es parte del equipo, lo que pasa es que ese mismo sentimiento lo tengo yo como técnico. Estamos esperando que en cualquier momento se le dé el aval para que pueda competir. Hay ansiedad de que llegue el aval, el jugador viene con toda la ilusión de que podría estar listo lo de él, tal vez hoy, tal vez mañana y así vamos. Él entrena intenso, es su deber. Por supuesto que debe estar ansioso, tal y como lo estoy yo, pero qué otra cosa podemos hacer, si hubiera algo en mis manos que yo pudiera hacer, lo hago. Solo esperar", comentó Watson ante la consulta de este medio.

Además, el entrenador del campeón nacional reveló que Chirino se irá a préstamo, pues busca mayor regularidad en su carrera deportiva.

Aunque su ficha le pertenece al Monstruo, el propio Watson aseguró que el juvenil pretende tomar ritmo de competencia y regresar a la institución en el futuro.

"Es deseo de él ser prestado, así me lo dijo, él quiere tener más ritmo y crecer muchísimo más. Lo demás sería Paulo Wanchope y Chirino y no sé cómo estarán ellos en tomas de decisión. Así me lo solicitó, él quiere ser prestado para volver al equipo y ocupar otra posición. No sé su nuevo club", contó el timonel.

Sobre el atacante Mynor Escoe, Watson detalló que se entrena por aparte, pues el jugador padece de una lesión. "Está recuperándose de una molestia en el cuádriceps, está más con los terapeutas que conmigo", indicó.

Cinco extranjeros. El caso del trinitense Aubrey David es un tema aparte, pues se entrena con el actual monarca, aunque desconoce su futuro deportivo, pese a tener contrato con el club.

David arribó al país el pasado jueves y está efectuando algunas labores en el Centro de Entrenamiento Saprissa (CES).

En la campaña pasada, el caribeño salió a préstamo al Dallas de la MLS por seis meses, pero el mismo se venció y debió regresar al club costarricense.

A David le resta contrato con los tibaseños hasta mayo y desconoce qué pasará con él, puesto que la S ya tiene las cuatro plazas de extranjeros.

El uruguayo Fabrizio Ronchetti, el panameño Rolando Blackburn, el argentino Mariano Torres y el brasileño Leite tienen acaparados los espacios para los jugadores foráneos, por lo que no hay campo para el carrilero derecho.

"Aubrey se incorporó, ustedes saben su naturaleza física", se limitó a decir el estratega de la institución.

Rapiditas a Carlos Watson

¿Por el tipo de rival de este miércoles, que es el Santos, se verán cambios en relación con el once que puso el domingo anterior?

Por el rival que viene y por estar en nuestro campo, estamos definidos hacer un par de cambios, dependiendo del último entrenamiento podrían ser hasta tres, pero no me gusta adelantar mucho porque luego pasa algo y no los efectúo, pero la idea es que sí.

¿Cuánto le ayuda tener tres juegos consecutivos en su casa, pensando en que podría llegar el liderato desde fechas tempranas?

Es importante porque a diferencia de otros clubes hemos tenido más juegos afuera. Esto es un aliciente, nos sentimos bien, inclusive de los dos que hemos jugado en casa, uno fue en el Estadio Nacional. Esperamos encontrar su mejor ritmo, queremos prepararnos muy bien para lo de Pachuca y la Concacaf. Lo mejor para eso es el torneo local y es un rival como el de este miércoles (Santos) que nos va a yudar a prepararnos para ese partido.

¿Cómo manejar la competencia entre Fabrizio Ronchetti, Rolando Blackburn y Álvaro Saborío?

Tenemos recursos, Santos tiene un estilo y posee muchos sistemas, pero en este caso es pura toma de decisión y tener muy claro como atacarlos. Podrían competir dos juntos, así que es toma de decisión para que el equipo pueda salir adelante.

¿Siente que Santos le perdió el respeto a los clubes tradicionales? Por las buenas presentaciones de la cuadrangular...

Eso le trae bienestar al campeonato, es bueno para todos y queremos ser intensos en el torneo. Qué dicha que juege bien, me gusta ver los partidos de ellos porque aprendo y veo cosas que me interesan y los agrego en mi equipo si Johnny Chaves me lo permite, pero simplemente lo que está haciendo es bueno para el torneo y para el fútbol nacional. Se trata de más recursos, por ejemplo: mañana nos visita el líder del campeonato. En estos momentos es muy especial su visita, vamos a enfrentar al primer lugar, será el campeón ante el primer lugar.

Aún no se sabe si se acojerá la apelación por el castigo de seis meses a Mariano Torres, pero en caso que no surga efecto y siga castigado llegaría al partido ante Pachuca con casi seis semanas sin tener un juego. ¿Qué criterio le merece ese tema?

Esperamos que se analice muy bien el video, yo fui el que sacó a Mariano Torres del campo y él no amenazó a nadie y lo reconoce un jugador de Cartaginés inclusive. Lo están viendo de forma muy exagerada, Mariano merece castigo y estamos para dar el ejemplo, pero me parece que se ha exagerado muchísimo. Ojalá el recurso enviado por Saprissa sea bien leído y que tomen una decisión que sea justa por el jugador. Se les fue la mano, Mariano está entrenando muy intenso, aún falta para ese juego y hay tiempo para tomar decisiones.

¿Cuánto puede ayudar tener partidos intensos de cara a la serie ante el Pachuca?

En la competición local se mejora la intensidad, si se mejora eso, los partidos tendrán más dinámica. Si mejoramos en eso ganaremos terreno pensando en la serie frente al Pachuca de México. Quiero que el equipo corra, que baje al bloque rápido, que tome buenas decisiones pensando en ese partido.











