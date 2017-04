Saprissa otra vez deberá lidiar con salida de jugadores importantes

Fútbol Nacional

Al igual que le ocurrió para afrontar este torneo, Saprissa deberá lidiar con la salida de futbolistas clave para el próximo Invierno.

Antes de este certamen, los morados perdieron a Adolfo Machado (capitán), Roy Miller, Francisco Calvo, David Guzmán y Rolando Blackburn.

Para el final de esta temporada es inminente la partida de Danny Carvajal y Ulises Segura.

Además, en la MLS hay interés en el zaguero Julio Cascante, quien se adueñó del centro de la defensa de la S en el presente torneo.

Otro aspecto es la finalización de contrato del atacante uruguayo Fabrizio Ronchetti y del volante argentino Mariano Torres.

A estos jugadores hay que unirles al mediocampista brasileño Anderson Leite, a quien el Monstruo quiere renovar, puesto que llegó solo por un certamen.

El futuro de Carvajal podría estar en el Albacete de España, siempre y cuando este equipo ascienda a la Segunda División. Ahora está en la Segunda B y ahí no es permitido contratar extranjeros; no obstante, es el líder con 62 puntos, seis más que el segundo lugar, a falta de seis jornadas.

También hay dos clubes de la MLS que han mostrado interés en sus servicios.

"Con respecto a Danny hay un par de opciones en el área de Norteamérica que estamos analizando, eso sí, tenemos que esperar un poco que cierren los torneos y se abran los mercados", comentó a este medio Juan Vicente Carvajal, representante del jugador.

Además, el propio Paulo César Wanchope, gerente deportivo, aseguró que el único club que ha pujado de manera formal por Carvajal es el Albacete.

"No sé puede ocultar nada porque esto se viene manejando desde el campeonato pasado, con el único club que se ha tenido contacto es con el Albacete, pero no se ha llegado a un acuerdo, aunque muchas cosas podrían estar adelantadas para que eventualmente pueda irse a final de campeonato a algún equipo", citó Wanchope a La Nación el pasado 5 de abril.

El segundo caso es el de Segura, pues el campeón nacional retrasó su salida hace seis meses y ahora ya se vuelve impostergable.

El seleccionado nacional presenta altas opciones de marcharse a Europa. Su nueva institución estaría en Bélgica.

Así como los dos anteriores, está Cascante, quien ha empezado a generar reacciones en la MLS.

Otro aspecto es el de la finalización de contrato de Ronchetti, con quien el monarca no se ha sentado a negociar, según el mismo Wanchope, pues eso se hará una vez concluya el Verano.

"Todo eso se va a hablar, estamos en una etapa importante de clasificación, luego vendrá la cuadrangular y posteriormente tendramos eso claro. Ojalá ya con el campeonato nos podamos sentar a hablar de eso, por el momento con nadie, ni con un solo jugador hemos hablado de renovaciones, pero primero hay que sacar esto adelante", aseveró Wanchope el pasado 1.° de marzo en estrevista de este diario.

Caso similar vive Torres, quien semanas atrás externó su deseo de mantenerse con la institución que lo trajo al país hace seis meses y con la que ya levantó un título.

"En realidad no he pensado en nada, quiero vivir este momento y seguir disfrutando de este club y todo el cariño que me han dado. Después de que termine el campeonato, veremos. Ojalá pueda seguir porque me han tratado muy bien y si no, veremos", citó a este medio el pasado 5 de marzo.

Con este panorama, el suramericano Leite, quien se recupera de una operación en su tobillo derecho, estaría cerca de renovar, según el propio Wanchope.

Para Chope, Leite dejó claro que es un volante con buenas condiciones futbolísticas y por ese motivo esperan extenderle su contrato.

"Es una lástima porque es muy buen jugador y todavía no ha mostrado todo el potencial de él, primero por lo administrativo, luego jugó y se lesionó, regresó y se volvió a lesionar. Ha sido cortado, pero es un excelente muchacho", dijo Wanchope.

Acostumbrado. Carlos Watson expresó que este tipo de temas son recurrentes en un club como el Saprissa, por ese motivo se deben preparar con anticipación y trabajar adelantado en coordinación con la gerencia deportiva.

"Antes fueron Ariel Rodríguez, Cristhian Bolaños; en este equipo es así, los jugadores dichosamente juegan a un alto nivel y eso le gusta a los agentes. Yo lo veo como un incentivo para los jóvenes que vienen atrás. Es una realidad que son seguidos y que se van. Usted podría hacer una lista de los últimos jugadores que se han ido del Saprissa en los últimos siete años, no sé si alcanzará a los 20 y no sé si exagero", contó Watson.

Y agregó: "El equipo sigue y en esto es difícil para los dirigentes y Paulo Wanchope, gerente depotivo, porque los jugadores tienen cláusulas por las que pueden irse, yo lo quiero ver de manera positiva, porque los jóvenes mejoren. Es una realidad que las figuras nuestras se van a ir como Keylor Navas, Joel Campbell, Celso Borges y Bryan Oviedo, entre otros. Es algo con lo que tenemos que convivir, prepararnos muy bien y estar listos".

Debido a las salidas de Machado, Miller, Calvo, Guzmán y Blackburn, Watson echó mano a futbolistas como Cascante, Dave Myrie, Adrián Chévez, Joseph Mora, Cristian Martínez, Anllel Porras y Randy Chirino para intentar mantener al club en los primeros planos del fútbol nacional.

Esto le dio resultado, puesto que logró ganar la fase regular del Torneo de Verano 2016 y se garantizó un boleto a una enventual final en caso de no ganar la cuadrangular.

El campeón nacional iniciará su recta final al bicampeonato, mismo que podría ser el último cetro que festejan algunas de sus figuras actuales.











