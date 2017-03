Saprissa puede darle tres estocadas a Alajuelense este sábado

Fútbol Nacional

Alajuelense puede recibir un triple golpe de su archirrival, Saprissa, este sábado en el propio Alejandro Morera Soto, en caso de no ganar.

Los manudos pueden quedar eliminados del certamen y ver a los dirigidos por Carlos Watson avanzar a la segunda fase de la Liga de Campeones de Concacaf y a la cuadrangular del Verano.

Por si fuera poco, los tibaseños tienen el plus se sonrojar de nuevo al archirrival, con el que no han perdido en los últimos cinco enfrentamientos (cuatro triunfos y un empate).

Dicho compromiso llega cuando las dos escuadras viven realidades diferentes: la S es líder con 37 puntos, mientras que los rojinegros son décimos con 19 unidades.

En el camerino morado aseguran que "clásico es clásico", pero no ocultan que llegan con una mano levantada en esa puja por el favoritismo, máxime que en este duelo podrían noquear del todo a los manudos.

LEA: Anderson Leite fue operado del tobillo derecho y se pierde el resto de torneo

"La diferencia es clara, no se puede ocultar por más que uno quiera. Nosotros tenemos 18 puntos arriba de ellos, estamos jugando el primer lugar, pero ellos buscan clasificar. Creo que ellos van a salir a ganar, van a salir con todo porque cualquier futbolista que vaya a jugar un clásico, va a salir a defender su equipo", comentó el portero Danny Carvajal.

Por el panorama erizo en el certamen, este podría ser el último clásico de Carvajal con el Monstruo, ya que su futuro podría estar en el extranjero.

"Uno siempre quiere salir a ganar, hay una buena racha de partidos en los que no me anotan (cinco encuentros), espero mantenerla. Si fuera el último o no, creo que hay que hacerlo bien, quiero ser campeón este año".

El lateral Joseph Mora considera que el duelo será complejo. Ve peligrosa a la Liga, pues su único golpe sería por el honor, ya que su clasificación depende de múltiples resultados, ya que es décimo.

"Nos enfocamos en no perder porque queremos terminar de líderes. Supongo que ellos quieren lavarse la cara por el torneo que han tenido y va a ser un juego complicado", acotó el carrilero.

Incluso, el volante Marvin Angulo espera que la venta de entradas mejore para disputar el duelo a estadio lleno en el Morera Soto.

"Yo siento que llegamos favoritos por los puntos, tal vez, pero vamos en igualdad de condiciones en la cancha. La Liga no está pasando un buen momento. Es donde a veces uno necesita más de la afición", agregó.

El creativo ve el choque como un chance para avanzar de una vez a la segunda fase de la Concacaf y así evitar la serie previa contra los rivales caribeños. A esa etapa irán otros dos clubes ticos, aún por definir.

"Más allá de ganar el clásico, un triunfo nos da mucha confianza para seguir mejorando callados y humildes, creo que tenemos con qué ir a hacerle daño a la Liga, pues tenemos esta motivación extra por lo de Concacaf", expresó Angulo.

Por su parte, en la acera del frente, los rojinegros aseguran que este clásico será por el orgullo. Reconocen que su panorama para clasificar es complicado, pero que afrontarán el juego con total seriedad.

Uno de los más críticos con el accionar fue el atacante Jonathan McDonald: "La temporada no ha sido buena para nadie. Ha sido mi peor temporada en cuanto al goleo y me molesta que sea así. No llegar a la cuadrangular es un fracaso para la Liga".

Otro aspecto que tocó Mac es que en los restantes partidos se juegan su permanencia en el equipo y eso obligará al plantel a sacar su mejor versión.

"Hay compañeros que se están jugando el contrato y otros que no han renovado. Nadie está fijo, ni los que tenemos contrato", destacó.

Su compañero en el ataque manudo, Bryan Jiménez, fue enfático en que sin duda es un clásico particular, pues aún no calienta en las boleterías y el ambiente que ronda en el plantel es difícil para avanzar a la cuadrangular.

"Quería que fuera un poco diferente, lo de la clasificación y todo eso se nos complicó, tal vez no tengamos bastante afición o no sé qué va a pasar, pero yo en lo personal tengo que hacer mi mayor esfuerzo, tratar de sobresalir en ese partido y hacer las cosas que el profesor quiere", concluyó.

