En Saprissa ningún futbolista se libra de ir al banquillo

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, democatrizó el banquillo de Saprissa. Para él pueden haber indispensables, pero no insustituibles.

"La toma de decisiones", como lo llama Watson, ha sido un fiel reflejo de que no le tiembla la mano para pensar en el bienestar de la institución y no de las individualidades.

En el Verano, todos los jugadores de la S han estado en el banco en al menos una ocasión. Incluso, sin importar que el partido sea, aun un clásico contra Herediano o Alajuelense. El creativo Marvin Angulo estuvo en el banquillo el domingo pasado en la remontada ante Belén (2-3), al igual que Fabrizio Ronchetti.

Además, el uruguayo no jugó el duelo ante los manudos en el estadio Morera Soto (3-1).

Otros jugadores importantes en su engranaje que han sido suplentes son Ulises Segura, Daniel Colindres y el portero Danny Carvajal, este último por convocatorias a Selección Nacional y participación del equipo en la Concachampions.

Por ejemplo, el pasado 28 de enero Colindres fue suplente en el empate frente a Herediano en el Rosabal Cordero (2-2).

En dicho juego, el atacante ingresó al 59' por Anllel Porras.

"Quería guardarme algo para el segundo tiempo, algo importante, como él. Colindres es muy rápido y ha tenido un mano a mano con William Quirós, quien también es rápido y que le ha ganado en esta cancha el duelo. Quería que hubiese un poco de desgaste para luego ubicarlo", explicó Watson en esa oportunidad.

En esa choque, Colindres venía de anotar los goles del triunfo ante UCR y Carmelita, pero prevaleció la estructura táctica que el timonel había planificado para este cotejo. En el presente, Colindres es el morado que más minutos jugó con 1.584 disputados.

Por otra parte, Angulo ha estado en el banco en dos oportunidades: la primera contra San Carlos (2-1) y la segunda frente a Belén (2-3).

Frente a los sancarleños fue por precaución, puesto que venía de una lesión y estaba a las vísperas el juego ante el Pachuca por la Concacaf, mientras que lo del domingo anterior fue por decisión técnica.

"No sé si estoy en la obligación de explicar, pero por algo me los deje ahí, por consideraciones que solo los jugadores saben, por algunas situaciones tácticas que quisiera reservarme. Ojalá la gente me lo entienda así y así son las decisiones. Siento que han entrado en buen momento", manifestó Watson, quien había dejado claro que como jefe del banquillo tiene que tomar decisiones.











Comparta este artículo Deportes En Saprissa ningún futbolista se libra de ir al banquillo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: En Saprissa ningún futbolista se libra de ir al banquillo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.