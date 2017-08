Saprissa no enfrentará a sus verdugos de la goleada en Limón

La última visita de Saprissa al Juan Gobán le provocó un verdadero dolor de cabeza, pues inició la cuadrangular del Verano 2017 con la goleada 5-1 frente a Limón. En esa oportunidad, Miguel Marín, Erick Scott, Kendrick Pinnock (doblete) y Michael Barrantes fueron los encargados de abombar las redes moradas.

No obstante, ninguno de ellos se mantiene en la institución caribeña: Marín está en Guadalupe FC; Scott, en el Comunicaciones de Guatemala; Barrantes, en Alajuelense; y Pinnock era uno de los futbolistas sin equipo antes de iniciar el torneo.

Esa goleada significó la debacle de la S, pues había terminado de líder general la fase regular del campeonato nacional, pero a partir de ahí empezó en picada hasta perder la final contra Herediano.

En ambos clubes reconocen que la historia será diferente este domingo a la 1:30 p. m. En criterio del técnico morado Carlos Watson, ambos clubes han sufrido variaciones importantes en sus planillas.

"Ese fue un equipo, ahora somos otros, ellos también han perdido algunos jugadores. La filosofía de ellos es una en su campo. Vamos a tomar decisiones y plantearlas mañana para resolver dificultades que hemos tenido", comentó Watson este jueves en rueda de prensa.

Watson externó que la gramilla "es más corta, pero muy ancha y se puede jugar mucho a los espacios".

El timonel también manifestó que esta visita en particular tiene cierto grado de dificultad, como cualquier otra, pero que tiene los elementos para poder salir del Caribe con los tres puntos.

"Visitar siempre es muy difícil, he reconocido que el sintético nos ha costado y mucho, pero somos capaces de hacer partidos para ganar. Tenemos los recursos y condiciones. En unas oportunidades ellos llegan fuertes y nosotros diezmados. Ahora los dos llegamos bien", dijo.

Por su parte, el estratega limonense Horacio Esquivel explicó que si bien no están los anotadores del compromiso pasado, es una nueva historia y un reto diferente para otros jugadores jóvenes que vienen creciendo en la provincia.

"Somos un equipo modesto en el presupuesto, uno tiene que encasillarse en buscar y ver cómo se recupera los que uno pierde en la misma zona. Eso siempre me pasa desde el segundo torneo que estaba aquí y lo hemos hecho de la mejor manera. No estarán los que anotaron, pero es otro panorama, no podemos verlo como aquella vez, ahora es diferente, con lo que tenemos, hay que sacarlo adelante", comentó Esquivel.

Este duelo significará el segundo en casa para la Tromba, que en el debut en el certamen triunfó 2-1 ante Liberia.

Esquivel considera que la clave para este juego es plantarlo de manera ofensiva, fiel al estilo que lo ha caracterizado en los últimos años en la Primera División.

El timonel espera que su club tenga una buena recuperación física luego del partido de este miércoles ante Herediano en el Rosabal Cordero (2-0).

"Es relativo, nos puede ayudar porque llegamos con ritmo, puede tal vez resentirse, pero vamos a hacer las cosas bien", contó.

Horacio y compañía esperan contar con un llenazo para el compromiso frente al Monstruo.