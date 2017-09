Policía descarta bomba en Saprissa y toma el Nacional para garantizar seguridad en juego ante México

La Fuerza Pública descartó que haya una bomba en el Estadio Ricardo Saprissa, luego de una revisión exhaustiva con perros adiestrados en la detección de explosivos.

El anuncio lo hizo la Policía alrededor de las 2 p. m. de este domingo, una hora y 20 minutos después de que se suspendiera el juego entre Saprissa y Grecia y se ordenara la evacuación inmediata de dicho escenario deportivo.

A la vez, las autoridades policiales decidieron resguardar el Estadio Nacional de inmediato, el cual será sede del juego eliminatorio entre Costa Rica y México, este martes a las 8 p. m. El objetivo es garantizar la seguridad y evitar falsas alarmas que provoquen la suspensión del juego, como ocurrió en Tibás.

El juego entre selecciones es vital para la Tricolor, pues si triunfa se clasifica al Mundial Rusia 2018.

Según el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, harán rigurosas inspecciones para el duelo del martes, con tal de evitar que alguien introduzca algún artículo que ponga en riesgo la seguridad de la afición.

Cuando se dio la alerta de este domingo, Saprissa le estaba ganando a Grecia 6-1.

Corría el minuto 81, cuando el réferi Keylor Herrera suspendió el encuentro y de inmediato las autoridades ordenaron el desalojo del inmueble, ante la amenaza de bomba.

La Unafut y el departamento de prensa de los morados comunicaron que se recibió una llamada anónima, en la que se señaló que había un dispositivo explosivo en el escenario deportivo, por lo que procedieron con el protocolo de seguridad, en algo inédito en el fútbol nacional.

"Con relación a lo sucedido en el Ricardo Saprissa , puedo informar de que se recibió una amenaza de bomba en el estadio. El Saprissa activó los protocolos de seguridad y se evacuó rápido el estadio. No podemos ser irresponsables en continuar un compromiso con una amenaza que no sabemos si es cierta o no", señaló José Pablo Molina, encargado de prensa de Unafut.

Molina no precisó cuándo se disputará el tiempo restante, ya que es un tema adminitrativo que debe resolverse con los clubes. Sin embargo, los mismos planteles salieron del reducto por seguridad.

"La comisaria del juego está reunida con los equipos para la reprogramación de lo que restaba", finalizó el comunicador.

En pocos minutos el reducto quedó vació, con una evacuación en orden pese a la presencia de unas 12.000 personas.

Las autoridades informaron de que el escenario sería inspeccionado por especialistas en este tipo de artefactos explosivos.

En cuanto al fútbol, un golazo de tiro libre de Mariano Torres, al minuto 10, abrió la cuenta para Saprissa sobre Grecia, en el juego más atractivo de la jornada 7.

Torres cobró un tiro libre de gran manera; la pelota voló con fuerza al costado derecho del portero Kevin Ruiz, quien logró tocarla, pero no pudo evitar que ingresara.

Luego, al minuto 15, Marvin Angulo amplió la cuenta 2-0. Yosimar Arias perdió un balón en el medio campo, la pelota llegó a los pies de Jonathan Moya quien se la sirvió a Angulo, solo. El volante la elevó con una buena técnica ante la salida del portero Ruiz.

Al 44', vino el 3-0. Mariano Torres le hizo un pase milimétrico a Marvin Angulo, quien corrió solo hasta llegar a definir con prestancia.

Apenas se jugaban dos minutos del segundo tiempo (47') cuando Saprissa marcó el tercero. Marvin Angulo le dio el balón a Ulises Segura, y este remató desde fuera del área para el 4-0.

El descuento llegó al 52'. Grecia robó un balón en la media cancha y el esférico lo recibió Johnny Woodly, quien se lo dio a Jeremy Araya. Este sacó un latigazo de zurda imposible para Kevin Briceño.

Al 65' Ulises Segura marcó un golazo. Saprissa ejecutó un contragolpe, Marvin Angulo hizo un centro que encontró solito a Segura. El volante no dejó caer el balón dentro del área y sacó un disparo de derecha para el 5-1.

Cinco minutos después, al 70', Anderson Leite aprovechó un rebote dentro del área, en un tiro de esquina, y mandó la pelota al fondo de las redes.

Para este partido, Wálter Paté Centeno regresa a la Cueva, pero esta vez como técnico del Municipal Grecia.

El ídolo de los morados busca los tres puntos para meterse en zona de clasificación, pero al frente tiene al Saprissa, que viene de perder el clásico, pero que suele ser muy fuerte en su guarida.

Cuando ingresó al terreno de juego, Paté fue ovacionado por los aficionados del Monstruo.

Saprissa se ubica en la segunda casilla del Apertura con 12 puntos, mientras que los griegos son sextos con 10 unidades.

Saprissa: Kevin Briceño; Heiner Mora, Julio Cascante, Yostin Salinas, Jordan Smith; Juan Bustos Golobio, Marvin Angulo, Mariano Torres, Ulises Segura, Luis Stwart Pérez; y Jonathan Moya. DT: Carlos Watson.

Cambios: Anderson Leite por Mariano Torres, al 57'. Jeikel Medina por Juan Bustos Golobio, al 67'.

Grecia: Kevin Ruiz; Keysher Fuller, Daniel Vallejos, Elías Palma, Luis Hernández; Michael Barrantes, Yosimar Arias, Yeremy Araya, Johan Condega, Allan Alemán; Johnny Woodly. DT Wálter Paté Centeno.

Cambios: Felipe Chaves por Yosimar Arias, al 48'. Alexánder Robinson por Daniel Vallejos, al 50'. Óscar Rojas por Allan Alemán, al 51'.