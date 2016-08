Saprissa está cerca de igualar su última gran racha de juegos invicto

Fútbol Nacional

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El Saprissa vive uno de sus mejores momentos en un torneo corto. Los morados acumulan 10 juegos invictos y se acercan a su última gran racha que fue de 12 encuentros al hilo sin perder en el Invierno 2013.

En aquella oportunidad, los morados derrotaron a Pérez Zeledón dos veces, Carmelita, Limón, Uruguay de Coronado, Santos, Belén y a la UCR. Además, empató con UCR —en la primera vuelta—, Puntarenas, Alajuelense y Cartaginés.

LEA: Saprissa arrolla a Pérez Zeledón y blinda el liderato

En la presente campaña, la S ya venció a la UCR, Carmelita, Limón, Santos, Herediano, Alajuelense y Pérez Zeledón. Igualó frente a San Carlos, Cartaginés y Belén.

En el camerino del Monstruo desean pasar esa última seguidilla de juegos sin conocer la derrota. Para ello, deben no perder en sus visitas a Liberia y San Carlos ni tampoco ante la UCR en La Cueva.

Los dirigidos por Carlos Watson irán el domingo 11 de setiembre al estadio Edgardo Baltodano Briceño, ocho días después visitará el Carlos Ugalde y el miércoles 21 de este mes recibirá a los académicos.

"Nosotros nos enfocamos en ir partido a partido con los pies en la tierra. Marchamos paso a paso porque no hemos ganado nada. Es bonito estar sin perder, eso no es un secreto, y lucharemos con todo para seguir así", comentó el volante Ulises Segura.

Por su parte, el capitán Adolfo Machado aseguró que no se imaginaban que tuvieran un inicio tan promisorio en el campeonato, pues no sol omarchan de líderes, si no son el equipo más goleador con 23 tantos, el menos batido con solo seis encajados y con un rendimiento del 80%.

"No nos imaginabamos esto, aunque siempre trabajamos para estar en los primeros lugares y tener un buen ritmo. En este camerino la palabra confort no existe, queremos más", añadió Machado.

LEA: Fabrizio Ronchetti regresó con su puntería intacta

En criterio del mediocampista Cristian Martínez, la competencia interna tiene al equipo hoy en el primer puesto, pues todos quieren jugar y buscan esa oportunidad durante la semana.

Martínez disputó ayer su primer compromiso de titular en la temporada, pues solo había tenido chance como variante.

PUBLICIDAD

"Todos trabajamos y nos esforzamos durante la semana. Aquí todos estamos metiendo presión, estamos fuertes mentalmente y vamos por más", acotó el volante.

Según Watson el plantel aprovechará estos días de Fecha FIFA para recuperar físicamente a sus jugadores y así poder planear su próximo encuentro ante los liberianos.

Además, de empezar a planificar el encuentro de Concacaf el 14 de setiembre ante el Portland Timbers de la MLS de los Estados Unidos.











Comparta este artículo Deportes Saprissa está cerca de igualar su última gran racha de juegos invicto Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Saprissa está cerca de igualar su última gran racha de juegos invicto Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.