Alajuela. Saprissa tuvo una de sus peores actuaciones en el Torneo de Verano y puso en peligro el liderato que ostenta.

La derrota en Alajuela no solo golpea el orgullo morado, sino que deja la cima al alcance de Limón, que hoy recibe a Santos.

Con un triunfo en su casa, la Tromba llegará a 37 puntos, los mismos que tiene la S. Pero los caribeños tienen amplia ventaja en el gol diferencia.

“No queríamos eso (lucha por el liderato) pero ahora se da, vamos a trabajar fuerte, a dejar de lado a Limón porque nosotros podemos por nuestros medios tratar de asumir la punta”, aseguró Daniel Colindres.

Para el volante Ulises Segura, la de ayer fue una de las actuaciones más desdibujadas del campeón nacional.

“Fue una noche para el olvido. Hoy (ayer) no fue nuestra noche, no anduvimos finos en el toque, no hicimos nuestro juego, jugamos mucho pelotazo y creo que por eso el resultado”, reconoció el volante.

Para el lateral Heiner Mora, previo al partido eran conscientes de que no podían confiarse del mal momento manudo.

“Sabíamos que sería un partido complicado, sabíamos que ellos querían la victoria, ganar el clásico para lavar todo lo malo que se ha hecho en el torneo”, dijo el zaguero.

Algunos jugadores como Segura aseguraron que la derrota, a pesar de ser un duro golpe, les sirve para corregir aspectos de cara a la fase final.

“Hay que darle la virtud a ellos, hay que ser humildes en aceptar la derrota, es mejor que nos pase ahorita que en la cuadrangular”, agregó Segura.

En esa búsqueda del primer lugar a Saprissa le quedan tres juegos. En la próxima fecha visitará a Belén, en la siguiente recibirá a Pérez Zeledón y cerrará el certamen en Liberia.

En la próxima jornada Limón visitará a Pérez Zeledón, luego recibirá a Herediano y cerrará de visita ante Belén.











Comparta este artículo Deportes Saprissa le deja el liderato servido a Limón