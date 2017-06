Saprissa cumple casi dos años sin dar información financiera a sus accionistas

El 27 de julio del 2015 fue la última vez que Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, presentó los estados financieros de la institución a los socios minoritarios.

En esa oportunidad fueron los del periodo fiscal del 2013-2014, mismos que la firma Deloitte aseguró que estaban "mal hechos", según reveló el accionista Enrique Artiñano.

La preocupación de los socios minoritarios se incrementa conforme pasan los meses y Rojas promete fechas que no se concretan.

LEA: Saprissa promete que su esperada asamblea de accionistas será en junio

La última ocasión que el jerarca del Monstruo se comprometió a realizar la asamblea fue en junio; sin embargo, es improbable que se haga porque este mes finaliza el viernes.

"Yo diría que ahora en junio la haremos, vamos a llamar a todos nuestros accionistas, que son casi 700. Me alegra tremendamente poder hablarles a todos y presentarles nuestros estados financieros, el plan de trabajo, porque queda clarísimo que el plan Saprissa 2020 va por buen camino", contestó Rojas ante la consulta de este medio, luego de que Saprissa perdiera la final ante Herediano el 21 de mayo.

La Nación quiso entrevistar a Rojas de nuevo sobre este tema; no obstante, la única que habló fue Marcela Trejos, directora de Marca y Comunicación de Saprissa. Ella aseguró que "entre junio y máximo julio se estará convocando".

Ante este situación, los socios externaron su malestar una vez más, puesto que en setiembre se acaba el periodo fiscal 2016-2017. Es decir, el club tendría tres periodos fiscales sin dar detalle de su estado financiero.

"Eso es un irrespeto a todos nosotros, es un irrespeto a la historia de Saprissa y es un quebranto del compromiso principal que adquirió Horizonte Morado, que es la transparencia. En el tiempo de Jorge Vergara esta era una de las críticas y ahora estamos igual o peor", expresó Artiñano el lunes.

Artiñano es uno de los pocos accionistas que se presentó al Estadio Ricardo Saprissa para observar el estado financiero, pues el club no les da una copia, sino que permite que lo revisen sin hacerle fotografías o sacarles fotocopias. Según el expresidente, se encontró con un panorama poco alentador.

"Lo preocupante no es solo el silencio, sino la realidad, la situación es muy delicada y la institución está comprometida por muchos años".

Por su parte, Saira Pérez reveló que hay un grupo organizado con el objetivo de exigirle a Rojas que anuncie de una vez por todas una fecha definitiva para la asamblea.

"Somos varios los que nos reuniremos para tocar este tema porque ya es demasiado tiempo y no se nos dice nada, no se nos cita, no tiene la decencia de llamar por teléfono y darnos una información o conversar. Ahora resultó que la hacía en junio, pero ya vamos para julio y nada", añadió Pérez.

LEA: Caras conocidas de Alajuelense y Saprissa en pulso por silla vacía en la Fedefútbol

Otro criterio es el de José Joaquín Aguilar, a quien le preocupa que Rojas llegue al cargo de vocal de Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) sin haberles evacuado las inquietudes sobre el club.

"No me explico cómo un dirigente pretende llegar a la Federación con estas faltas tan graves en el Deportivo Saprissa. Yo esperaría que le presidente de la Federación (Rodolfo Villalobos) ni siquiera lo acepte", citó Aguilar.

Rojas está en la puja por ese puesto en la Fedefútbol con Jorge Hidalgo y será el 21 de julio cuando se conozca quién de los dos ocupe esa silla, mediante votación.