Saprissa apelará multa de ¢1 millón por actos de la Ultra en Pérez Zeledón

En el Saprissa no cayó bien la multa de ¢1 millón que le interpuso el Tribunal Disciplinario de la Unafut "por la conducta inapropiada de sus espectadores al entrar a la fuerza al estadio Pérez Zeledón, golpeando los portones y agrediendo a los miembros de seguridad privada".

Juan Carlos Rojas, presidente morado, fue claro en que se deben de separar las cosas. Asegura que reprocha la actitud de la Ultra y su comportamiento en el sur, pero no comparte que su equipo deba pagar una multa, puesto que ellos no organizaron el encuentro.

"Lo sentimos injustificado (el castigo), vamos a tener que ir a ver en el espíritu de lo que es razonable y justo, vamos a plantear algo porque no se nos puede responsabilizar con ese tipo de cosas", afirmó Rojas.

El jerarca se ampara en que toda la planificación del encuentro no pasó por la S, si no por los generaleños.

"No estoy de acuerdo, a dónde está la responsabilidad del Saprissa en que un grupo de aficionados, que no es oficial, que no promovimos ni instamos, fuera a ese partido. No teníamos la logística ni la seguridad en un estadio que no es el nuestro y que nosotros salgamos multados, no estoy de acuerdo. (...) Cómo Saprissa, a 100 kilómetros de un evento que no es el nuestro, va a ser castigar por eso, no es justo", acotó.

Al ser consultado sobre cuál es la relación que tiene la institución con la Ultra, respondió: "No hay ninguna relación formal, no le damos ningún tipo de apoyo y mucho menos de que vaya a otros estadios, con mucho menos razón no podemos ser multados en eso".

Rojas también hizo hincapié en que se deben de tomar medidas con lo sucedido y una de las opciones es evitar que ingresen las barras organizadas a los estadios en condición visitante.

El campeón nacional ha tenido una respuesta positiva en las últimas apelaciones que ha efectuado, por ejemplo el pasado 4 de mayo le eliminaron la cartulina roja a Marvin Angulo y el jugador quedó habilitado para la fase final del Verano 2016. Además, la semana pasada lograron que la sanción de Mariano Torres pasara de seis meses a cinco partidos.

"Yo creo que es nuestra responsabilidad, hay muchas cosas que las dejamos pasar y no vamos a estar apelando cualquier elemento, pero si vemos que hay algo que es injusto entonces vamos a pelear por nuestros derechos", concluyó.

Los tibaseños podrían acudir de nuevo al Tribunal de Alzada de la Federación Costarricense de Fútbol (instancia donde ganaron el caso de Torres), puesto que en este organismo se pueden apelar las multas mayores a ¢250.000, según explicó Margarita Echeverría, secretaria general de la Fedefútbol.

Identificados. Ocho miembros de la Ultra deberán responder por los disturbios ocasionados en el recinto generaleño.

De los ocho, tres serían denunciados por el delito de resistencia agravada y los cinco restantes deberán ir al juzgado contravencional por alterar el orden público, dijo Carlos Hidalgo, director de comunicación del Ministerio de Seguridad Pública.

A este grupo se les decomisó cuchillos y licores cuando llegaron a San José.











