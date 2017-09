Ulises Segura evita redes sociales y prensa para estar en paz

El futbolista del Saprissa, Ulises Segura, evita las redes sociales y los medios de comunicación para estar en paz y no distraerse con comentarios en su contra.

Desde finales del torneo anterior, el volante recibió críticas de aficionados morados por su rendimiento, en el mismo momento en el que se hablaba de una alta posibilidad de irse al extranjero.

Entre abril y agosto su futuro era incierto, hasta que el club tibaseño confirmó haber rechazado ofertas por el mediocampista y se decidió que iba a seguir con la S.

Durante ese tiempo, el jugador percibió cuestionamientos, vio noticias que, asegura, no eran ciertas y se creó una "nube negativa" en su contra.

"Soy una persona muy centrada, muy fuerte mentalmente, creo que en su debido momento se hablaron muchas cosas, también hubo una nube negativa de parte de algunos aficionados, la prensa, redes sociales y todo eso. A mí eso me motiva más y me hace más fuerte, pero lo que sí me molestó es que muchas veces se hablan cosas que ni se sabían, son rumores y se sacan a las páginas como si fueran noticias y ni siquiera es real", explicó el mediocampista, quien el domingo anotó su primer doblete en Primera División, en la goleada de Saprissa 6-1 ante Grecia.

Ulises cree que alejarse de la prensa y las diferentes redes sociales lo ayudaron a concentrarse solamente en mejorar su nivel futbolístico, algo que ya está sucediendo.

"Daba las entrevistas, pero no me metía en redes sociales, no veía televisión, lo sigo sin hacer porque me di cuenta de que los únicos que están en las buenas y las malas son la familia. (...)".

Segura afirma que los tantos los toma con alegría, pero no anotar tampoco hace que un partido suyo sea malo, como muchas veces creen los seguidores.

"Para mí es más importante llevarme mis estadísticas a la casa, saber cuántos pases buenos, cuántos pases erróneos, buscar la perfección partido a partido", añadió.

En esa búsqueda de ser mejor también espera volver a la Selección Nacional, con la que estuvo en Copa Oro, pero para los juegos eliminatorios ante Estados Unidos (victoria 2-0) y México quedó fuera.

Por ahora solo tiene 197 minutos en Uncaf y 67 durante la Copa Oro, al entrar de cambio en dos ocasiones.

En la eliminatoria no ha jugado, aunque fue convocado para los juegos ante México (derrota 2-0) y Honduras (empate 1-1).

"Fui con mucha ilusión a Copa Oro, los de torneo nacional veníamos de vacaciones, tal vez un poco con las piernas pesadas, sin el ritmo de juego adecuado, pero son cosas a las que uno se tiene que adaptar y aprovechar las oportunidades. Ahora queda demostrar en el club para cuando así lo deseen ser tomado en cuenta", mencionó el futbolista de 24 años.