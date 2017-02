Carlos Watson: 'La competición está muy cerrada'

Timonel da crédito a rendimiento de rivales

San Isidro de El General

El técnico de Saprissa afirma que el punto rescatado en Pérez Zeledón es bueno y confía en recuperar a los lesionados para el duelo del 21 de febrero ante el Pachuca, por la Concacaf Liga de Campeones.

¿Cómo califica el empate de su equipo en una jornada que pudo ser más provechosa por los resultados de otros clubes?

Valoramos el empate como bueno, en un campo difícil que el rival domina muy bien. Manejamos muchas circunstancias en el primer tiempo pero arrancando no más el partido hemos estado expuestos ante el ataque de ellos. Me parece que, ante un rival que es fuerte y siempre estuvo amenazante, el empate en bueno.

"No es lo que queríamos, en el primer tiempo tuvimos el balón pero no pudimos llegar al gol, siempre tuvimos respuesta del rival, que nos apuró mucho más".

¿Qué le dice el 50% de rendimiento de Saprissa cumplidas 10 fechas, además del gol negativo?

Lo que pasa es que en el inicio del campeonato expliqué las circunstancias del torneo anterior, la forma en la que se establece el inicio de este y lo sucedido posterior a la final en la época festiva. No quisiera seguir explicando las oscilaciones de nuestro rendimiento en el resto del campeonato.

"Aunado a ello hemos tenido las lesiones y sanciones, expliqué en algún momento que hubo equipos que tuvieron la oportunidad de parar a mediados de noviembre, descansar y reiniciar. Lo malo es el 50%, otro punto malo es el gol negativo, pero estamos por ahí, estamos cerca, procuraremos recuperar a la gente porque para la segunda vuelta habrá una enorme competición, lo tenemos muy claro".

¿Cómo le cae a su equipo tener semana larga?

No es larga porque jugamos sábado por la noche y mañana (lunes) es libre. Tenemos que recuperarnos y, en medio de ese trajín, tenemos que ir preparando dos partidos, esencialmente el de Liberia y luego el de Pachuca. Debemos trabajar muy intensamente la semana, mejorar el sábado lo que hicimos hoy y quedar listos para el martes.

¿Cómo dosificar jugadores pensando en dos objetivos y también qué valora de lo cerrado que está el torneo nacional?

De la alta competición de Concacaf no nos quejamos, lo disfrutamos, es una enorme motivación, vamos a enfrentar a un gran equipo y por ende tiene que elevar forzosamente nuestro rendimiento. Así que no lo vean como una queja lo de los lesionados y el no tener semana larga.

"En cuanto a siete u ocho equipos peleando la clasificación, yo me alegro, le da nivel a nuestra competición, nos ayuda a prepararnos para Concacaf. Tenemos que puntuar porque la competición está muy cerrada. He escuchado quejas de Cartago, Liga, Heredia y Saprissa comandando el campeonato, en este no es así, por tanto espero que nadie se queje".

¿Por qué el campeonato está tan cerrado?

Yo quiero hablar de superación de los demás, una superación que nos alivia a todos. Qué lo esté haciendo bien Santos, Pérez, Limón, etc. Todos abogamos por alta competición y la tenemos. Ahora no busquemos que unos andan mal y otros se están aprovechando.

"Que dicha que se están superando, que hay alta competición y ojalá esto redunde en mayor asistencia a los estadios. Tenemos un serio problema en Liberia, a mí me preocupa, ojalá haya una solución, no nos quejemos de la actualidad del campeonato, tengo que trabajar para llegar al primer lugar".