Mancuerna Wanchope-Watson: de la incertidumbre a fórmula exitosa en Saprissa

La visión de Carlos Watson sobre la realidad en el banquillo no cambia, ni siquiera porque su jefe directo es Paulo Wanchope, su sobrino. Por el contrario, parece tener muy claro lo que significa dirigir a Saprissa.

"Él es el que manda (Paulo). Si se dan los resultados sigo colaborando, pero si no se dan, doy un paso al costado, lo tengo claro. Aquí no hay nada familiar, lo que hay es coincidencia en criterios", explicó el técnico campeón.

Cuando la mancuerna Chope-Watson asumió la responsabilidad de guiar a la S hace tres campañas, el lazo familiar entre ambos se convirtió en el centro de la crítica, pero hoy todo es muy distinto.

Con dos títulos ganados, la clasificación a la siguiente fase de la Liga de Campeones de Concacaf, una mayoría de aciertos en los fichajes y la proyección de jugadores en el exterior (cuatro ventas), el tiempo les da la razón.

El técnico y el gerente deportivo morado convirtieron lo que parecía una debilidad en su principal fortaleza: acabaron con las relaciones tensas entre los cargos (en el país parece que el gerente siempre quiere llegar al puesto del técnico).

"Existe una relación excelente, en donde no se respira ningún sentido de amenaza entre Paulo César y don Carlos. Más bien se complementan y eso hace que cada uno sea exitoso en el rol que le toca", explicó Juan Carlos Rojas.

También creen en una misma filosofía de juego e idea de trabajo en las divisiones inferiores.

En ese estira y encoje en las decisiones, esta yunta parece haber encontrado un balance. Chope define la estrategia deportiva en el mediano plazo, decisiones como las contrataciones, el perfil del jugador que se quiere para el club, proyección de nuevos proyectos de liga menor, pretemporadas, concentraciones, entre otros.

Watson se concentra en trabajar con el primer equipo y en estudiar a los prospectos de la cantera que podrían subir a la división de honor. Al final, cada decisión se trabaja en conjunto, pero Chope tiene la última palabra.

"Hay un presupuesto y hay límites. A pesar de tener ese lazo familiar, he tenido que decirle que no (a Carlos Watson) en algunas ocasiones. Hay una empatía porque creemos en una misma filosofía", agregó Paulo César.

Confianza. Dentro del proyecto deportivo de los tibaseños se asume el reto de encontrar a los futbolistas adecuados para suplir las bajas sensibles en el plantel.

Las salidas de Francisco Calvo, David Guzmán, Adolfo Machado y en febrero de Roy Miller, obligan a la dupla Wanchope-Watson a buscar los relevos idóneos para lograr que su equipo sea competitivo.

Hasta la fecha, el método se basa en definir un perfil de futbolista con ciertas características y acoplarlo a la idea de juego y a la forma de trabajo del estratega morado.

Sucedió con Ulises Segura, Jeikel Venegas y Julio Cascante, tres jugadores con poco renombre, pero que se adaptaron al club con cierta facilidad.

"Don Carlos ha demostrado que maximiza el talento de los futbolistas. Desde que llegó don Carlos hemos visto una evolución tremenda en algunos jugadores", explicó el jerarca de la S, Juan Carlos Rojas.

Paulo Wanchope: 'Creemos en una misma filosofía'

¿Cómo analiza los resultados de la dupla Watson-Chope al frente de Saprissa?

Creo que ha sido exitosa. Si entendemos que podemos dar más, que con el tiempo iremos consolidando lo que queremos para el Saprissa. Un tema muy importante es la base de los dirigentes, que nos ayudan a marcar el camino de cómo se quieren llevar las cosas en el proyecto deportivo.

Al principio se criticó el lazo familiar entre don Carlos y usted, pero con el tiempo parece que los resultados le dan la razón. ¿En qué aspecto favorece esta relación?

El hecho de conocer a don Carlos por el lazo familiar, su filosofía y su estilo de juego da pie a trabajar con claridad lo que se quiere. Los dos estamos muy de acuerdo con los perfiles que queremos de jugadores, lo que buscamos en el talento y esa comunicación se está viendo en el rendimiento del equipo.

¿A qué se refiere con trabajar lo que se quiere?

Hay un empatía porque comulgamos con la filosofía del club, lo que pensamos del fútbol. Partiendo de ahí hay empatía y buena comunicación y eso es esencial en la relación entre el gerente y el técnico. Por eso en muchos países lo que se hace es contratar al gerente y luego definir al entrenador, porque tienen que trabajar de la mano.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de los fichajes?

Hay un presupuesto y obviamente hay límites. Todos nos entendemos bien y definimos el perfil del jugador. Aunque tal vez se esté hablando de equis jugador, puede que no esté dentro del presupuesto o tal vez el entrenador no está muy convencido con un futbolista y uno tiene que argumentarle el por qué quiere traerlo al equipo.

Da la impresión de que no siempre se necesita un fichaje sonado para ser campeón.

Siempre tiene que haber un balance. Hemos visto jugadores que llegan y quieren destacar ellos mismos, no trabajan en equipo. Sí vemos el talento pero también la parte humana.

¿Cómo se toma la llegada de Benito Floro a su archirrival?

Me parece una buena apuesta. Es un técnico de mucha experiencia. Ojalá le den el tiempo y la paciencia para que pueda desenvolverse en su rol de gerente y entrenador. No es fácil porque tiene que empezar de cero, pero sí lo veo interesante. Independientemente de la figura que sea, para el fútbol tico es bueno que los clubes estén sólidos. La Liga es uno de los clubes grandes y ojalá pueda retomar el nivel.

¿Lo conoce? ¿Ha podido hablar con él (Floro)?

Sí, yo tuve la oportunidad de hablar unas cuantas veces con él, cuando estaba en el Mallorca. Hubo un contacto para que fuera a jugar con él, ya después nos volvimos a ver en una pretemporada que estaba en España y después lo enfrenté en la Copa Oro con Canadá.

Carlos Watson: 'Tengo muy claro que Paulo César es el que manda'

¿Por qué cree que le ha ido bien a la dupla Watson-Wanchope?

Paulo es un hombre que conoce mucho el mundo del fútbol, tiene una visión clara de hacia dónde debe ir un club como Saprissa. En la visión del fútbol coincidimos. Lo que hemos hecho es empatar en muchas cosas y escribirlas.

¿Cómo se dividen las funciones?

Yo soy uno que entiende muy claro el rol que me toca. Tengo muy claro que Paulo es el que manda. Si se dan los resultados sigo colaborando y sino doy un paso al costado, yo lo tengo muy claro. Más bien la relación familiar hace que cada quien tenga su rol.

¿Le entiendo como que va más allá de lo familiar?

No hay nada familiar. Lo que hay es coincidencia en criterios y yo le doy el respaldo de que yo no debo ser un problema para él. En el momento en que no pueda ayudar, él simplemente tiene muy claro lo que debe hacer. Él es el gerente, es el jefe y tiene un plan, pero en la organización y estructura del equipo coincidimos. También en los perfiles, en la planificación anual, en la metodología y en la sicología deportiva.

¿Interviene Paulo César en las decisiones deportivas?

Más bien el preguntón soy yo, me gusta consultar las cosas y él es uno de los hombres que consulto. En el momento de la planificación sí hemos estado cerca y después yo he estado muy cerca de los prospectos. Voy a los partidos juveniles, a los infantiles de Roy Myers y luego comentamos todo lo que creemos pertinente.