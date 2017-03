La polémica se mete a la cancha en los duelos Saprissa-Herediano

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La polémica se volvió otro protagonista de los juegos entre Saprissa y Herediano disputados en el Estadio Ricardo Saprissa.

Tres de los últimos cuatro enfrentamientos estuvieron marcados por los reclamos; precisamente, el Team perdió dichos duelos.

Uno de los casos más sonados ocurrió el 17 de diciembre del 2015, en una semifinal. Ese día, el línea Cristian Foster le avaló un gol a Marvin Angulo, pese a que la pelota no pasó la raya de sentencia. Ese tanto provocó la eliminación del conjunto rojiamarillo, que cayó por un global de 2-3.

En el Verano 2016 los tibaseños triunfaron 1-0. Aunque no hubo mayores contratiempos, en el ambiente hubo morbo por la regreso de Hernán Medford a su antigua casa.

Un duelo en que los ánimos volvieron a crisparse se dio en el Invierno del 2016. Los tibaseños volvieron a derrotar 1-0 a los florenses, pero el línea Juan Carlos Mora anuló un gol de Víctor Mambo Núñez pese a que el artillero estaba en buena posición, lo cual reclamaron los rojiamarillos.

Quizás el encuentro de mayor tensión fue el último que disputaron ambos en la cuadrangular del Invierno 2016, cuando Saprissa se coronó campeón.

Los heredianos cayeron 3-0, pero salieron furiosos con Wálter Quesada pues consideran que no les pitó dos penales a su favor.

A todo este panorama se le suma que el Team no obtiene un resultado positivo en Tibás desde el 16 de agosto del 2015, cuando al menos rescataron un punto en el empate 0-0.

Después de eso, fueron cuatro ocasiones y ni siquiera pudieron anotar, situación que se proponen acabar este domingo.

Víctor Núñez dice que después del doblete a Liberia, el sábado, se siente con más confianza y así espera demostrarlo ante los morados.

"Siempre es un duelo atractivo con Saprissa y las últimas veces que hemos ido allí no hemos sacado buenos resultados, pero creo que ya es hora de ir a proponer, de jugar y de ir a hacerle saber a Saprissa y a los otros equipos que queremos ser campeones", dijo Núñez.

Mambo agregó que los artilleros siempre van a estar en la mira de la afición y la prensa, pero una vez que toman confianza, es más fácil seguir anotando.

"Siempre se va a criticar cuando los delanteros no hacen goles. No somos delanteros de hoy, desde que estamos en formación jugamos en ese puesto y sabemos que hay rachas de rachas y a veces uno necesita la confianza para romper ese mal momento y al hacerlo con la mía, me siento muy contento", manifestó.

Por su parte, el volante José Miguel Cubero tiene muy presente lo que pasó en el último compromiso donde cayeron vencidos 3-0 y perdieron la opción de disputar una final nacional.

"Lo sucedido quedó muy marcado. No se nos dieron las cosas y hubo fallos muy claros que les favoreció a ellos y eso impidió que disputáramos una final. Ahora esperamos un partido diferente, vamos a dejar trabajar a los árbitros, les deseamos suerte y que esta vez no beneficien a nadie", puntualizó Cubero.

Considera que con este partido se puede definir gran parte del cierre de la tabla general, por lo que deben ir a puntuar.

"Creo que puede ser uno de los mejores partidos del campeonato. Nosotros ya somos bastante 'guevones', tenemos claro cómo se deben jugar esos partidos. No podemos regalar nada porque Saprissa es una gran institución y los números de local les favorecen, pero sabemos jugar fuera de nuestra cancha", aseveró Cubero.