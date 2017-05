Saprissa y Herediano llegan disminuidos a crucial partido... y podría ser peor

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Herediano y Saprissa no tienen otro camino que golear el próximo domingo a Limón y al Santos de Guápiles, respectivamente, para aspirar a ganar la cuadrangular del Torneo de Verano 2017.

Sin embargo, ambos clubes llegan con una serie de bajas que estaría disminuyendo sus posibilidades de alcanzar sus objetivos e incluso sus problemas podrían ser mayores este viernes ante posibles sanciones del Tribunal Disciplinario de la Unafut.

En el caso de los florenses, estos llegan con ocho puntos y un más uno a enfrentarse a los limonense, quienes llegarán al Rosabal Cordero con posibilidades de ganar la liguilla en caso de vencer a los rojiamarillos.

El Team estará diezmado ante las ausencias de los volantes Rándall Azofeifa, José Miguel Cubero y el zaguero William Quirós por lesión, mientras Elías Aguilar fue sancionado por el Tribunal Disciplinario con tres partidos tras el duelo ante Saprissa en el partido de ida de la cuadrangular, el pasado 29 de abril, luego de ingresar a la cancha e insultar a los árbitros.

El doctor del Herediano, Álvaro Mora, indicó que Quirós presenta una dolencia en su rodilla derecha y está descartado. En los casos de Azofeifa y Cubero, esperan recuperarlos. Incluso el primero ya realiza trabajos en la cancha y tendría opciones de ver acción si lo requiere el técnico Hernán Medford.

A ellos se podrían unir los casos de Johnny Acosta y Keyner Brown, a quienes se les abrió una investigación por los hechos sucedidos precisamente en ese mismo compromiso, en el que se dieron de golpes con el uruguayo Fabrizio Ronchetti.

"No sé qué ira a pasar el viernes, lo que me extraña es que lo hagan hasta ese día. Tenemos que presentarnos con Keyner (Brown) y dos jugadores de Saprissa. Vamos a ver qué decisión se toma y qué va a pasar", comentó Acosta.

Por su parte, Brown indicó que deben hacerse responsables de sus actos.

"Preocupa un poco lo que va a pasar, pero estoy confiado en que todo saldrá bien. Es cierto que lo que sucedió en Saprissa se vio mal y que hubo algunos roces, pero son cosas del fútbol. Estoy tranquilo y vamos a esperar qué decide el tribunal", indicó el defensor florense.

Mientras tanto, los morados con ocho unidades solo tienen como camino derrotar a los guapileños por goleada o al menos anotando dos goles más que los heredianos.

No obstante, para este compromiso no contará con su goleador Daniel Colindres por acumulación de cinco tarjetas amarillas, la misma sanción que debe cumplir el defensor Julio Cascante. A ellos se unen el lateral Joseph Mora y el atacante Randy Chirino, quienes presentan problemas físicos y no estarían para el duelo ante los santistas.

También están los casos de Héiner Mora y Ronchetti, quienes este viernes deben comparecer ante el Tribunal Disciplinario por las mismas razones que Acosta y Brown.

Julio Cascante lamentó no estar en el juego ante Santos por la acumulación de cinco cartulinas amarillas, pero confía en sus compañeros.

"Duele perderse ese partido, porque es muy importante para el grupo. Pero uno sabe que allí están los compañeros y lo van a hacer bien porque en el Saprissa tenemos la convicción de sacar el resultado y lograr nuestro objetivo de ser campeones", aseguró Cascante.

En lo que respecta a una posible sanción el charrúa Ronchetti, indicó que solo espera las decisiones que tome el Tribunal.

"Siempre hacemos todo lo posible dentro de la cancha para ganar los partidos. Lo otro, lo extrafútbol no me interesa. Estamos mentalizados para dejarnos la victoria en el terreno de juego, ese es nuestro objetivo y en lo demás no pensamos", puntualizó Ronchetti.











