Al estadio Ricardo Saprissa le costará ser la Cueva del Monstruo

Fútbol nacional

El Estadio Ricardo Saprissa siempre ha sido conocido por el peso que ejerce, tanto a favor de su equipo como en contra del rival. Sin embargo, este domingo está ante un panorama poco usual.

Los morados perdieron 3-0 ante Herediano en el primer juego de la final y ahora necesitan del empuje de su casa para intentar una remontada.

LEA: Saprissa va contra el resultado y la estadística

Pero todo indica que esa Cueva no será igual, porque el último reporte de entradas, dado el viernes en la tarde, indica que solo se habían vendido 7.300 boletos de los 11.000 disponibles.

Estas cifras no suelen darse apenas dos días previo de la lucha por el título. Por ejemplo, en el último partido de la cuadrangular del Invierno 2016, también contra el Team, los tibaseños agotaron las entradas tres días antes del cotejo que les colocó la corona 33. Aunque no se trataba de una final, el ambiente sí lo era. En ese entonces se vendieron las 12.000 entradas.

"Ojalá venga mucha gente, ojalá se llene el estadio y sigan creyendo en el equipo", Víctor Cordero, asistente técnico de Saprissa.

Pese a ese nublado horizonte, nunca enfrentado por los morados en una final, en Saprissa confían en el ambiente que puede imponer su estadio, como lo hizo en el 2005, según recordó Víctor Cordero, actual asistente técnico y en aquel entonces jugador.

Ese año Saprissa venía de caer 2-0 ante Puntarenas, en la semifinal del Torneo de Apertura. En el juego de vuelta, la cuesta se puso más empinada, porque los cuchequeros anotaron otro tanto. Sin embargo, el equipo morado reaccionó y terminó goleando 4-1.

"Sí hemos vivido remontadas de tres goles. Íbamos 3-0 y al final lo logramos. Ese convencimiento de que se puede se tiene que ir transformando en realidad conforme pasen los minutos" , dijo Cordero.

Los futbolistas de la S también se aferran a la máxima de que en el fútbol "todo puede pasar".

"No hay nada escrito, cada quien tiene su forma de pensar y sus criterios, mientras no termine el segundo partido en casa no podemos decir si lo logramos o no. La gente tiene sus opiniones, pero nosotros buscaremos el resultado", apuntó un convencido Heiner Mora.

Daniel Colindres también hace hincapié en que su club ha sabido levantarse de golpes durante el actual certamen.

"Venimos remando contracorriente, el torneo lo empezamos mal en San Carlos, en la cuarta fecha caímos feo en Cartago y enrumbamos el camino. Igual en la cuadrangular, iniciamos mal y luego terminamos peleando el primer lograr, así que vamos a tratar de encaminarnos de nuevo", resaltó el delantero.

El máximo goleador de los morados también cree que los seguidores pueden jugar un papel importante este domingo a las 3 p. m.

"Vamos a apegarnos a que mientras haya un 1% de posibilidades, el 99% va a ser fe. La afición va a pesar, sabemos cómo es el Ricardo Saprissa", concluyó.











Comparta este artículo Deportes Al estadio Ricardo Saprissa le costará ser la Cueva del Monstruo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Al estadio Ricardo Saprissa le costará ser la Cueva del Monstruo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.