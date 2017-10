Henrique Moura, defensor del Saprissa, afirma que en tres días podría estar recuperado

El zaguero central del Saprissa Henrique Moura tuvo una dolencia muscular en el juego frente a Limón F.C. por lo que tuvo que salir de cambio en el minuto 75.

Moura comunicó luego del duelo ante los caribeños que sintió fatiga en el gastronemio de su pierna izquierda, por lo que prefirió comentarle la situación al cuerpo técnico para que le diera descanso.

"Yo vengo de 11 meses directo de entrenamientos y juegos, entonces estoy practicando desde diciembre, no he parado, he hecho tres pretemporadas, esta es mi quinta competición este año, siento que estoy un poco cansado, creo que es normal sentir esto. El profe Watson sabe los cuidados que hay que tener, creo que en dos o tres días estaré al 100%", detalló.

Lea además: Horacio Esquivel: 'La línea de Saprissa es frágil'

De esta forma, el brasileño estaría casi descartado para el juego del miércoles frente a la Universidad de Costa Rica, ya que guardaría descanso para hacerle frente al clásico nacional del próximo domingo.

"Hay que tener todos los cuidados, uno no quiere perderse el clásico porque le tengo un gran cariño a Saprissa y es un partido diferente", concluyó.

Moura ha sido uno de los defensas titulares de la S en el certamen y tiene 11 cotejos en sus estadísticas en los que ha actuado durante todo el tiempo de juego, para un total de 984 minutos.

De esta forma, el suramericano se une a Juan Bustos como otro de los futbolistas que Saprissa tiene en recuperación; el volante tiene un trauma en uno de sus tobillos.

Lea además: Video expone a Julio Cascante por puñetazo a Steven Williams

El timonel morado, Carlos Watson, manifestó que de momento no valora hacer rotaciones y esperará a este lunes para decidir si descansa jugadores de cara al duelo ante Alajuelense.