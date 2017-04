Miércoles Santo amenaza con enfriar presencia de afición en las gradas

Redacción

Aunque los partidos de fútbol nacional de este miércoles tienen gran importancia, las gradas de algunos de los estadios podrían quedarse con muchos campos disponibles, debido a la Semana Santa.

Las personas aprovechan los días libres para concentrarse en las actividades religiosas o irse de vacaciones, sobre todo porque este martes es feriado.

Por eso algunos equipos temen que estos factores influyan en la presencia de los aficionados. Ese es el caso de Cartaginés, que enfrenta a Belén en un duelo clave en la lucha por la clasificación a la cuadrangular.

El presidente brumoso, Luis Fernando Vargas, reconoce que en las circunstancias futbolísticas en las que se encuentran, con dos victorias al hilo (frente a Pérez Zeledón y Herediano) y en busca del cuarto boleto a la fase final, el llenazo debería estar garantizado.

Sin embargo, Cartago es una provincia con un alto nivel de devoción religiosa, por lo que es probable que el estadio tenga algunos vacíos. La directiva decidió mantener la promoción de 2x1 a ¢4.000 en popular-sur y bajó el precio de popular-este a ¢3.000, en busca de lograr la mejor recaudación posible.

"Esperamos que por los últimos resultados vaya una buena afluencia de público, pero creemos que no habrá un llenazo. La época es complicada y se respeta mucho la devoción religiosa en Cartago", explicó Vargas.

Esta jornada se disputará Miércoles Santo, pese a que la semana anterior no hubo encuentros a mitad de semana, ni tampoco partidos de Selección que pudieran impedir una posible programación.

Vargas reconoce que los presidentes de clubes "deben apechugar" la culpa, pues pudo faltar un análisis más profundo al momento de definir las fechas de los juegos.

En el equipo de Limón también esperan una taquilla floja para este miércoles ante Herediano, en el Estadio Coyella Fonseca de Guadalupe.

Además de que el cotejo se disputa un Miércoles Santo, la escuadra caribeña tendrá que jugar como local en el Coyella, debido a que el Juan Gobán ni el Estadio Nuevo de Limón tienen la iluminación autorizada para afrontar este partido.

Pese a que La Tromba pelea por la cima del torneo y enfrentará a un club grande como Herediano, estos factores podrían influir negativamente en sus ingresos económicos.

"Esperamos una taquilla inferior a la que teníamos presupuestada al inicio de esta temporada", reconoció el gerente del club, Reynaldo Parks.

"En otras circunstancias hubiéramos esperado un llenazo en el Fello Meza", dijo el presidente brumoso, Luis Fernando Vargas

En San Carlos han tomado previsiones para tratar de que el equipo juegue a estadio lleno frente a la Liga.

Habitualmente, contra los grandes cobran ¢10.000, pero esta vez bajaron el precio a la mitad.

La decisión se fundamenta en dos aspectos: se juega un Miércoles Santo y al club le urge sacar una victoria si desea mantenerse en la división de honor. En este momento está dos puntos sobre Belén, colero del certamen.

El presidente de la institución norteña, Sergio Chaves, asegura que la venta se ha movido bastante bien.

"Hay gente que saca su tiempo para vacacionar, pero esperamos que en este caso haga una excepción y se vuelque todo el pueblo de San Carlos para apoyar al equipo", afirmó Chaves.

Mientras, en Saprissa esperan que la tendencia de las últimas taquillas no se reduzca, aun cuando reconocen que muchos de los seguidores aprovechan estos días para ir pasear.

La dirigencia morada espera que la gente responda, ya que es un juego clave para sostenerse en el liderato.

"Sé que mucha gente saldrá de San José, pero para los que se queden, el partido se convierte en una buena opción de entretenimiento familiar, máxime con feriado jueves. No estoy seguro cómo resultará la taquilla, pero el partido es bueno y espero que la asistencia esté acorde con lo que se está jugando", apuntó el jerarca Juan Carlos Rojas.

La gerente de mercadeo de la S, Marcela Trejos, afirma que la venta de entradas aumentó considerablemente después de la victoria de 3 por 2 frente a Belén, un triunfo que lo coloca líder, tras la caída de Limón en PZ.

Convivencia. En la iglesia afirman que han aprendido a convivir con los partidos de fútbol que se realizan durante la Semana Mayor, ya que incluso se disputó un cotejo eliminatorio de la Sele en Sábado Santo.

El vocero y sacerdote de la Iglesia Católica, Glen Gómez, recalcó que la mayoría de actividades que están planificadas son para los días jueves, viernes y sábado. Según explicó, estos eventos no suelen ser un obstáculo para que los creyentes participen actívamente durante la Semana Santa.

De igual manera, se apela a la consciencia de las personas para que vivan estas fechas de una manera especial, aunque estén en la playa o asistan a uno de los partidos de la jornada.

"No veo que riña una circunstancia con otra y, además, quienes están firmes en sus creencias dan prioridad. Yo apelo a que la Semana Santa no sea algo cultural, sino que se lleve a una profundidad en la experiencia espiritual. Yo con eso (el deporte) no peleo, y seguramente si tengo tiempo veré un partido, pero no lo tendré", concluyó Gómez.

Jornada de este miércoles (todos los juegos son a las 8 p. m.):

Saprissa-Pérez Zeledón

San Carlos-Alajuelense

UCR-Liberia

Carmelita-Santos

Cartaginés-Belén

Limón FC-Herediano