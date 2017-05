Carlos Watson: 'Nos hemos fortalecido y estamos en la lucha'

Torneo de Verano 2017

¿Es el Saprissa que jugó ante Limón el que anhela ver en este cierre de campeonato?

Todo esquema y modelo de juego tiene exposición a las virtudes del rival y de repente puede caer. Hay que seguir analizándolo y retroalimentarlo. Nos hemos fortalecido, analizamos muchas cosas y algunas decisiones dieron resultado en el primer tiempo.

"Jugamos bastante bien en el primer tiempo y en el segundo no tanto, pero ganamos y eso nos da confianza".

¿Cuánto le complica el tanto de Limón en el sentido de que el gol diferencia puede pesar en una definición con el Herediano por esa vía?

Lo más importante era ganar. Y claro, al hacer tres goles en 30 minutos, daba para pensar muchas cosas, pero no estábamos jugando solos.

¿Qué valoración hace de Jaylon Hadden, quien solo hizo una falta pese a ser recuperador?

Él viene creciendo, está ganando confianza, tiene condiciones, anticipa bien, de manera que recurre muy poco al foul. Hace un montón de cosas con simpleza.

¿Qué criterio tiene de la pareja de centrales formada por Julio Cascante y Jeikel Medina?

En realidad fue un trío, pues tiene que agregarle a Heiner (Mora). Los tres se complementaron bien. Medina, dichosamente, está recuperando su forma, ha jugado un buen partido. Me alegra muchísimo que haya vuelto.

¿Quiere ver un equipo aún mejor del que se mostró en el primer tiempo?

Ganamos, pero no vamos a exagerarnos diciendo que somos un equipazo ni cuando hemos perdido hemos dicho que fuimos un desastre. Simple y sencillamente hicimos un muy buen primer tiempo. Siempre hay cosas que analizar, como el por qué bajamos el ritmo.

"Estamos en la lucha, vamos a prepararnos muy bien para el miércoles".

¿Fue virtud del Saprissa lo hecho en el primer tiempo o lo que dejó de hacer Limón?

Yo no sé, no quiero meterme en esas cosas. Reconozco las virtudes del rival, hicimos un enorme esfuerzo, presionamos, recuperamos balones y logramos el marcador que queríamos. Alguna virtud hemos tenido, aunque no se reconozca, para poder hacer cuatro goles.

¿Qué dice del partido del miércoles ante Herediano?

Todos los partidos han sido importantes para nosotros, este es el más importante porque es el que sigue. Esperamos hacer un muy buen juego que nos permita seguir con vida en la clasificación. Será difícil, lo entendemos, pero haremos un enorme esfuerzo en el afán de salir adelante.











