Carlos Watson, tecnico de Saprissa: 'Estamos buscando el problema'

El técnico del Saprissa no quedó contento con el punto que los morados rescataron de visita en Guápiles, tras empatar 2-2 con Santos, en la tercera fecha de la cuadrangular.

La S no se encuentra en esta fase del torneo, pues de nueve puntos posibles, apenas suma dos unidades y en tres partidos ha encajado nueve goles.

"Yo les he dicho que estamos buscando el problema en el equipo y que no se carguen contra la línea y contra el arquero porque me parece que no es justo", afirmó Watson.

En la cuadrangular, Herediano y Santos acumulan cinco puntos; Limón tiene tres puntos y Saprissa no sale de la última casilla con dos unidades.

Los tibaseños tienen el plus de tener garantizada una final por haber ganado la fase regular. Sin embargo, Watson es enfático en que de momento, no piensan en eso.

Para ellos, el reto sigue siendo el título sin necesidad de final.

Aunque eso se complica, el timonel saprissista dice: "Vamos a luchar hasta el final".

-- ¿Cómo toma este resultado porque el empate no parece bueno para Saprissa, ya que Herediano gana y Santos sigue puntuando?

Es difícil, pero hay números que podrían darse, entonces vamos a luchar hasta el final.

-- ¿Pesa la ausencia de hombres como Mariano Torres en una carrera contra el tiempo?

No es un rompecabezas, si es cierto que muchas cosas las hemos hecho alrededor de Mariano y como antes de que llegara Mariano era alrededor de Angulo. Los equipos se mueven así, son figuras que llevan la iniciativa y hacen algunos movimientos clave.

"Es entender que él ya no va a estar y asumir. Aquí me puedo lamentar de que no tengo a Mariano y no, tenemos que seguir adelante sin ellos".

"Lastimosamente han sido muy buenos jugadores y se han lesionado, entonces tenemos que reemplazarlo, tenemos que seguir buscando. No es un rompecabezas, es asumir el reto de que ellos no están y reemplazarlos, que las funciones que ejecuten los que corresponde sean tal que nos olvidemos de ellos, en el buen sentido de la palabra".

-- ¿Qué comentario hace del juego y si cree que el paronazo por la tormenta eléctrica influyó?

No... Es que cómo saberlo, los dos hemos tenido que parar, sí estábamos arriba en el marcador, son cosas que se dan y se podía presagiar que en cualquier momento se paraba el partido, corríamos peligro, es la verdad, pero punto.

"Fue un partido muy intenso para nosotros, el rival tuvo el balón, conoce su campo, hay circunstancias muy difíciles de controlar. El campo es ancho y es corto y nos ha costado un mundo adaptarnos a este tipo de condiciones y no pienso que sea una excusa, simplemente es una realidad".

¿Por qué la intensidad de su equipo en estos últimos partidos no ha sido constante?

Asumamos un 50% de condiciones, de cualidades de la capacidad del rival y 50% en que nosotros no hemos hecho las cosas a como solemos hacerlas, entonces esto se cobra, se penaliza.

"Tenemos claras muchas cosas, he dicho reiteradamente que hay un estilo o en ciertas canchas que nos cuestan muchísimo asumir el control del juego por medio del control del balón, a como lo podemos hacer en casa".

"Hay campos que cuestan, los estudio, analizo, de tal manera que intentamos controlar".

-- Juan Carlos Rojas dijo que su renovación es un hecho y que será por dos años como mínimo. ¿Qué piensa de eso?

Hay tiempo para todo y yo vine acá a responder las inquietudes de ustedes sobre el juego. No es difícil para ustedes notar que no estoy de buen ánimo porque queríamos ganar e insisto en que hay tiempo para hablar de muchas cosas y una de ellas es esa posibilidad.

"Yo quisiera contestar a las interrogantes de ustedes de tal manera que puedan hacer su trabajo y nada más, habrá tiempo para hablar de esas cosas".

-- ¿Nueve goles encajados en tres partidos es una cantidad considerable?

Créame, y que me crea la afición, que estamos abocados a trabajar en ese tema. En la última conferencia yo les dije que estamos buscando el problema en el equipo y que no se carguen contra la línea y contra el arquero porque me parece que no es justo.

"De repente, si hay un penal es difícil decir que la defensa ha fallado, pero sí están trabajando, sí están concentrados, sí estamos tomando en cuenta nuestras debilidades y nos hemos pasado toda la mañana analizando por dónde estamos fallando, de tal manera que podamos mejorar y ese es el cometido de siempre, mejorar".

"Entendemos que son muchos goles y lo aceptamos así, pero no crea que estamos tranquilos con el tema, es algo que queremos resolver lo más pronto posible".











