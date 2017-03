Carlos Watson: 'La Liga tiene obligación de hacer un buen partido'

Fútbol nacional

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, espera un Alejandro Morera Soto lleno para el clásico nacional de este sábado, a las 6 p. m.

Watson considera que pese al mal momento que vive su contrincante de turno, un encuentro entre manudos y morados mantiene la rivalidad de siempre.

¿El juego ante la Liga es ideal para amarrar el boleto?

Les he dicho que queríamos clasificar, me parece que ya estamos clasificados o muy cerca, lo cual hace que entre lo otro: una carrera por las dos vueltas. Eso era lo que queríamos y en eso estamos.

¿Cómo analiza al rival para encontrar ese punto de más que puede dar en un juego?

En los partidos que jugamos nosotros con ellos, en eso se basa uno, en el último que jugamos en la Liga y en casa, y si hay que irse más atrás para ver el mejor momento de McDonald, Meneses, Guevara, ese es el pico de rendimiento que van a buscar en este tipo de partidos. No voy a buscar una referencia cuando supuestamente no han andado bien. Si usted hubiera visto el entrenamiento de hoy... hay que tener cuidado en estos entrenamientos, porque se matan con el afán de lograr un campo en el clásico. Si de este lado los jugadors lo ven de esta forma, me imagino que del otro lado es igual.

¿Lo importante es referenciar lo máximo posible al rival?

Si hay una forma de justificar la permanencia de ellos en la Liga es ganándole a Saprissa. Por supuesto que nosotros no queremos eso, ahí está el partido de hecho.

¿Espera un estadio vacío?

No, es Liga-Saprissa ¿qué más quiere que le diga? Yo espero estadio lleno. No lo estoy inventando yo, este partido es tradicional, histórico, los liguistas quieren ganar, los saprissistas también.

Los seleccionados de Saprissa no jugaron, ¿estarán en el clásico?

Indudablemente. Están bien, un poco cansados pero estarán.

¿Mariano Torres podrá jugar?

Tenía un dolorcito que venía molestándole hace días y optamos por pararle, pero ya hoy se entrenó de forma intensa.

¿Qué partido espera ante una Liga, que su única motivación es ganarle a Saprissa?

Es un clásico, todo lo que se ha dicho históricamente del clásico se repite. Bajo cualquier circunstancia es la Liga frente a Saprissa. Nada de lo que haga positivo la Liga me va a sorprender, porque tienen esa obligación de hacer un buen partido. Nosotros iremos preparados para tratar de sacar el resultado.

¿El cierre del torneo da pocos espacios para otros movimientos de jóvenes?

Sobre otros debuts no puedo decir no en estos momentos, porque es mucho lo que puede suceder de aquí al final de las dos vueltas. Los muchachos han hecho muy buenos partidos, de tal manera que no hemos extrañado a los seleccionados y a los lesionados. Están en mi mente (los jóvenes), son posibilidades muy serias, porque ustedes son testigos de que han rendido muy bien, así que son alternativas que están a mi disposición. Sé del rendimiento que me pueden dar y me conocen que no lo voy a pensar dos veces si uno o dos de ellos tienen que ir al campo. Tienen toda mi confianza.

¿Cuál ha sido la base del éxito de manejar un grupo que llega en la curva ideal en los momentos importantes del torneo?

Es algo que nos proponemos, así está en el plan. Es el ideal para todos los entrenadores, de repente surgen las lesiones, expulsiones, tarjetas amarillas, pero se trata de llegar a los momentos claves del campeonato en la mejor forma posible, eso se hace. El entrenamiento se dispone de tal manera que son cortos, intensos para mantener la forma y llegar bien a la alta competición. No hablemos de ello porque es mucho lo que puede pasar, vea lo de (Anderson) Leite, uno o dos lesionados más y se nos corta eso. Una cosa es escribir y porponérselo y otra cosa es la realidad. Andamos con cuidado para llegar bien a la cuadrangular.

¿Cuánto le cumple la línea de volantes, que no solo crea, también convierte (goles)?

Con Angulo siempre tenemos expectativas de cobro de faltas y cuando logra tocar el área, normalmente puede hacerse expectativas de goles, o asistencias. Lo de Colindres lo voy a repetir, tiene muy alto rendimiento, tiene libertad para jugar por su costado, el mano a mano que a él le gusta, simplemente le pedimos que venga al bloque, cosas de eso, pero total libertad (...) Aportar muchísimo en el ataque, le gusta el juego creativo, que tenga libertad para moverse en el frente de ataque y Ulises aporta con sus llegadas al área, estamos contentos con lo que aportan los volantes y los extremos.

¿Ya tiene definidos los centrales titulares o el compañero de Julio Cascante?

Tienen que haber variantes porque en cualquier momento vamos a recibir convocatoria por Yostin Salinas (para la Sub-20) y no puedo quitarle ritmo completamente a Dave (Myrie), así que Salinas ha competido idealmente, es más, su rendimiento ha sido muy alto, pero no podemos desechar a Dave ni a ningún otro, porque Salinas en cualquier momento se va.











