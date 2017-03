Carlos Watson: 'Hemos sufrido porque no teníamos el balón'

Saprissa empató sin goles en su visita a Limón

Limón

El técnico del Deportivo Saprissa, Carlos Watson afirmó que no está del todo satisfecho con el empate de su equipo en Limón, aunque sí alaba el esfuerzo hecho por los morados.

--¿Qué conclusión saca del partido, lo deja satisfecho el empate?

Satisfecho con el esfuerzo, con toda la lucha que han dado los muchachos tratando de adaptarse a condiciones sumamente difíciles, yo no quiero decir adversas para nosotros, porque entiendo que para los dos la temperatura fue altísima.

"Si me satisface algo es la lucha que en todo momento se ha dado y el comportamiento en cuanto a la respuesta del juego aéreo. No estoy satisfecho con el resultado porque queríamos ganar, pero sí por el esfuerzo que se dio".

--¿Le preocupa que se fallen tantas opciones?

Vea, describo dos de ellas, Fabrizio (Ronchetti) solo y resbaló, verdad, ahí no tiene nada que ver el jugador e igual ocurre con Porras, solo se resbaló y se lesionó inclusive. Es un poco difícil, Limón ha tenido muchas oportunidades también y tenemos que reconocerlo así, eran jugadas en velocidad porque eran a la contra y la precisión cuesta mucho en el campo.

--¿Cómo vislumbra la pelea por el liderato?

Voy a repetir lo del miércoles, queremos clasificar, estamos luchando por clasificar. Si por A o por B logramos llegar dos o tres fechas antes de la finalización de la clasificación, entraríamos en una disputa por el primer lugar. Espero que sea un puntaje tal que nos permita eso. Ahora, a como están las cosas, es luchar por la clasificación y lo demás vendrá.

--¿Cree que habrá una lucha hasta la fecha 22 por el primer lugar que da un pase directo a la final?

Yo no hablaría de Herediano, Limón y Saprissa, veo metidos a un par de equipos más en esa lucha, así que la disputa por la punta va a ser muy disputada y una vez adentro podremos hacer números para ver si es posible alcanzar el primer lugar.

--Por lo que se jugaba y porque Limón estaba en casa, ¿este es el partido más complejo que ha tenido en el torneo?

¿Complejo? No... no, el partido ha sido muy difícil, pero hemos tenido muchos así y ustedes lo saben. Hemos tenido partidos muy complicados. En el de este domingo no hemos tenido el balón, como es nuestra costumbre y hemos sufrido porque no teníamos el balón y si Mariano (Torres) está en la cancha, (Marvin) Angulo está en la cancha y no tienen el balón van a sufrir y sufriremos todos, eso sucedió.

--¿Era ese Limón el que esperaba?

Sí, es muy buen equipo, domina muchas circunstancias, muchos factores del campo, tienen extraordinarios futbolistas, muy buenos jugadores y han conformado un buen equipo.

--¿Qué puede decir de esta lucha directa con Limón y Herediano y del rendimiento de su equipo?

Se han mencionado dos y en esa lucha estamos como seis, Santos empató, pero entiendo que ganando dos o tres partidos te metés y está difícil. Todos ustedes lo disfrutan, la afición lo disfruta, nosotros tendremos que puntuar urgentemente, unos ocho puntos o nueve puntos más y por ahí creernos ya clasificados, pero está bastante cerrado y veo a más de dos o tres metidos en esa lucha.

--¿Qué significa volver a dejar el marco en cero, que no les anoten?

Eso es muy bueno, porque es una línea nueva e inclusive el que repite en esa defensa es Heiner y lo está haciendo al lado izquierdo, así que los veo muy bien y estoy muy complacido.

--¿Cómo vio la participación de Danny Carvajal y qué tan importante es recuperar a Joseph Mora?

Muy bien lo de Danny y lo de la vuelta de Mora entiendo que se incorpora al grupo el martes, trabajaría ya con el cuerpo técnico y no con los médicos. Depende de la respuesta y de cómo se sienta él, jugaría o no.

--¿Qué tan bien les cae esta semana larga después de tanto trajín?

Sobre todo para el Saprissa, porque hemos tenido lo de Concacaf. Nos va a caer bien, se tendrá libre este lunes, el martes recuperamos y este miércoles estaremos preparando el partido del domingo.

--¿Inquieta perder a Jaikel Medina y Dave Myrie para el próximo partido?

Tenemos toda la semana para tomar decisiones, (Adrián) Chévez está muy bien, hay recursos, me la juego, ahí veremos qué hacemos.











