Cinco juveniles de Saprissa se gradúan y le cumplen a Carlos Watson con los estudios

Cinco jugadores jóvenes del Saprissa acatan a la perfección las órdenes del técnico Carlos Watson, quien les exige que estudien.

Ellos obtuvieron el viernes un título de especialidad técnica en Administración de Empresas, en el Centro Nacional de Estudios Técnicos (Cenet).

Se trata de los futbolistas Jaylon Hadden, Jairo Mejía, Brian Marín, Jefferson Venegas y Gino Vivi.

De ellos, el más conocido por la afición es Hadden, quien debutó en la Primera División el torneo anterior y terminó de titular en la cuadrangular y en la final. El jugador le ganó el puesto a Cristian Martínez en la contención.

Lea: Carlos Watson castiga a jóvenes de Saprissa que no estudian

El plan de estudio de los tibaseños tuvo una duración de seis meses y fue con formato intensivo, pues incluían seis horas semanales de forma presencial y tres horas adicionales bajo una metodología mediante Internet.

Este sistema, diseñado especialmente para atletas multiplataforma, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Saprissa, ubicado en Belén.

El técnico Carlos Watson se mostró complacido, pues hace énfasis en el estudio de los más jóvenes del equipo.

"Eso es bueno para ellos y mucho más para la institución porque nos estamos ganando buenas personas preparadas. No tengo duda de que van a aportar más en sus funciones. Están guiando su futuro para aportar después", comentó Watson.

Para el estratega morado, la faceta de aprendizaje no es negociable, pues el juvenil que no estudia tiene las puertas cerradas en el primer equipo. Incluso, Jorman Sánchez no viajó con el club a la pretemporada en Tamarindo, Guanacaste, por ese motivo.

"Ellos (fubolistas jóvenes) no me han quedado muy bien con lo de los estudios, entonces por ahí los vamos a apretar un poco. No tengo esa costumbre de decirles a ustedes lo que pasa en el camerino, pero sino los ven constantemente en el equipo es porque tengo que lograr que también se dediquen a estudiar. Los vamos a sacar momentáneamente del equipo para que estudien", reveló Watson el domingo 25 de junio tras el empate 1-1 ante Liberia.

Lea: Vida de jóvenes se transforma en el Centro de Entrenamiento de Saprissa

Algunos de estos juveniles se podrían ganar la oportunidad de ir a Estados Unidos con el club, como Hadden, quien cumple con la norma de estudiar y entrenar.

La S se marchará a Tampa, Florida, este viernes, y ahí estará una semana para jugará una serie de amistosos; por ejemplo, se enfrentará al Nothingham Forest, de la Segunda División de Inglaterra.

El brasileño Anderson Leite y Marvin Loría no viajarán con el grupo por recuperarse de sus lesiones.