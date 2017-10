Carlos Watson, técnico de Saprissa: 'Queremos llegar a ser un buen equipo y tenemos que eliminar cosas'

Tibás

--Horacio Esquivel dijo que la defensa de Saprissa es muy frágil , ¿qué piensa de eso?

Pienso que hemos hecho un buen partido, Limón también ha jugado muy bien. Ha habido goles lindos para la afición y son muchas cosas las que quedan por delante de otras que a mí no me interesan. Él tiene libertad de expresión, le respeto su criterio.

"Usted sabe que yo digo algunas cosas y voy multado, si estuviéramos en otro país futbolísticamente tal vez pudiera hablar un poco más, pero yo estoy limitado, así es, así que le respeto el criterio y me quedo con lo sucedido en el partido".

LEA: Saprissa goleó 5-2 a Limón con dobles de Daniel Colindres y David Ramírez

--¿La clave fue saber golpear en el momento específico?

Nosotros tenemos claro que el equipo de nosotros es bastante contundente para ir al frente y lograr todo lo que hemos logrado, pues hay algunas cosas que no se ven bien y pienso que es hasta lógico y no estoy diciendo que lo compro, quisiera ser contundente y la defensa cerrada.

"Lo que nos corresponde es seguir trabajando fortísimo, tomando en cuenta nuestras debilidades, que las tenemos muy claras. Cuando perdemos somos de acercarnos al jugador y de estar con él, cuando ganamos mañana no vamos a dejar pasar nada porque es un buen momento para arreglar las cosas.

"Seguimos siendo críticos, ni nos sentimos superbuenísimos en ofensiva, pero tampoco nos sentimos tan mal cuando defendemos, sabemos que tenemos que mejorar. Me centro en mi equipo y trataremos de seguir hacia arriba".

--El tridente de ofensiva anotó e incluso Daniel Colindres además de anotar hizo dos tantos, ¿qué tan tranquilo lo deja eso, mientras en el caso de Jerry Bengtson no termina de tener la confianza con opciones claras?

Quisiera aclarar lo de los cambios, porque tal vez la gente dice ¿cómo saca a Marvin (Angulo)? Recuerde lo que sucedió con él el domingo anterior, está haciendo un enorme esfuerzo.

TAMBIÉN: Daniel Colindres se desahoga con un doblete

"Luego a Moura hemos tenido que sacarlo por un problemita que tuvo en la parte posterior del muslo, igual (Daniel) Colindres sintió síntomas de fatiga localizados en la parte posterior del muslo también y hemos tenido que sacarlo. Hay mucho desgaste.

"Intentamos presionar y presionan los más adelantados y cuesta muchísimo. Cuando sentimos que hay un problema en ellos optamos por los cambios, ellos se mueven bien, dichosamente David (Ramírez) está con gol por derecha, por izquierda o por el centro, está con gol y eso es importante.

"Igual siempre es importante Colindres en el mano a mano y si además hace un gol ni hablar, y a Jerry le tenemos paciencia, su movimiento es extraordinario en el frente, sobre todo si hay fatiga como este domingo. Estamos conformes, tranquilos con ese tema y no con otras cosas que se dan en el equipo que sabemos que tenemos que mejorarlas".

--Saprissa es el equipo con más goles, pero ha recibido ocho en los últimos tres partidos, ¿qué cree que ha pasado en la zona defensiva que se venía viendo tan bien?

De tanto que nos hemos reunido aquí, ustedes deberían de entender ya cómo soy, sé que tengo problemas equis, pero no voy a hablar de mis problemas en público, trato de arreglarlos allá (señala el camerino). Lo único que me interesa que la gente sepa que somos críticos y que no estamos dejando pasar nada, pero este es un equipo de fútbol y el responsable soy yo, cualquier cosa que usted vea ahí es culpa mía, punto, nadie más. Ahí adentro yo me arreglo con lo demás, a ver si mejoramos.

"Sabemos que tenemos que mejorar, de eso que la afición esté tranquila, que mientras yo esté aquí tomamos en cuenta todas nuestras debilidades en procura de mejorar, queremos ser buenos, queremos llegar a ser un buen equipo y tenemos que eliminar cosas y trabajamos para eliminarlas".

--Hay una jugada específica del partido en la que se da un golpe de Julio Cascante hacia Steven Williams y Horacio Esquivel dice que es un gancho de boxeador, ya se hizo viral en redes sociales, ¿teme alguna sanción de cara a lo que se viene? ¿Usted que dice que es muy crítico, va a hablar con él?

No, porque usted sabe que no puedo hablar, no puedo decir lo que siento a como me educaron, de decir lo que siento, lo que pienso en este país, el derecho que tengo. Usted sabe que no puedo hablar y menos de un tema de esos, no lo puedo tocar.

"Tengo una percepción. En mi equipo juega Angulo, juega Ulises (Segura), juega Colindres, juega Mariano (Torres) y usted vio el golpe que Marvin recibió la semana pasada y ninguno de ustedes vino a preguntarme por eso y ahora quizás un jugador mío, que no lo he visto, cometió un error y se viralizó.

"Dejémoslo ahí... Posiblemente haya sanción y no sé si por decir lo que estoy diciendo en estos momentos son ¢400.000 más, pero suele ocurrir, por así decirlo".

--¿Cómo va a manejar esta semana por el desgaste pensando en que el domingo enfrenta a Alajuelense y a mitad de semana a la UCR?

No, hoy no. Veamos cuál es la condición este lunes y la consolidación de la recuperación que es el martes. Moura y todos los demás han jugado contra un equipo muy fuerte, gente que choca y pelea los balones divididos.

"Moura ha tenido que saltar mucho y tuvo un problemita en el gastrocnemio como consecuencia del roce y del salto y la velocidad en corto también tiene que ver con eso. Es la primera vez que presenta un problemita desde que estamos acá, hay jugadores que se recuperan muy rápido y vamos a ver de qué es capaz él".

--¿Qué valoración hace de David Ramírez?

Fuera de la cancha es uno más, todavía David no asume liderazgo pero ha cambiado muchísimo en su actitud frente al entrenamiento, responsabilidad en el camerino, respeto hacia los compañeros, un 100 de nota tiene hoy. Su rol, yo no quiero decir pasivo, pero todavía no asume el camerino.

"Es joven, está aprendiendo, su paso por Europa le ha servido muchísimo y va creciendo. Me parece que si no se va del país, en un par de años asumiría otro tipo de protagonismo dentro del camerino y dentro de la cancha es capaz de jugar sobre las dos bandas y originalmente es un nueve, es lo que más le gustaría a él".

--¿Qué se viene en la recta final?

Yo quiero ver los partidos uno a uno, nos corresponde la U, un campo difícil, equipo con muy buena zona y formado por jugadores técnicos, hábiles, vamos a concentrarnos en ese partido tratando de sacarlo adelante.

"Los equipos están alcanzando un muy buen nivel, ustedes vieron a Limón, el partido del sábado (Herediano-Alajuelense) también lo tuvo, muy intenso, de ida y venida, con una Liga notable en el primer tiempo hasta la expulsión que les ha costado.

"El domingo anterior a mí me gustó Cartaginés montones, bastante buen equipo y ustedes han visto de lo que es capaz Santos, así que el cierre va a estar difícil, esperamos sacar los puntos necesarios, clasificar, va a estar reñido, difícil y esperamos que en ese balance positivo de defensa-ataque nos alcance".