Carlos Watson: 'Él (Mariano Torres) hace que el equipo camine bien'

Tibás

Después de la sufrida victoria de 1-0 ante Guadalupe FC, el técnico del Saprissa, Carlos Watson inició su rueda de prensa con una aclaración.

El estratega de los morados dijo que este domingo le sucedió algo que nunca había experimentado en su faceta como entrenador y es que los aficionados desde las plateas le pedían a gritos el ingreso de Mariano Torres.

Así que él se dirigió hacia esos morados, tratando de explicarles que el doctor le dijo que el argentino tan solo podía jugar 30 minutos y que por eso no los podía complacer.

Eso lo hizo para evitar especulaciones y que nadie pensara que hay algún problema.

Tras frenar las malinterpretaciones, Watson procedió a responder a las preguntas; dijo que el gol de Jonathan Moya es un premio para él y para todos sus dirigidos y sobre Torres apuntó: "Él hace que el equipo camine bien".

Lea: Saprissa saca tres puntos de oro ante Guadalupe en la agonía del juego

-- ¿Cuánto cambia el equipo con la presencia de Mariano Torres?

Con Mariano converso mucho y tenemos empatía en cuanto a formas de ver el fútbol, lo del balón y cómo se debe cruzar el medio del campo, cuándo y qué hacer. Hablamos mucho y él me parece que interpreta bien lo que queremos con el balón.

"Él hace que el equipo camine bien, él hace que Angulo aparezca con más libertad entre líneas o por afuera y de repente Ulises se torna más peligroso por el ritmo de juego que Mariano impone".

-- ¿Cree que el marcador fue justo?

Este partido fue planeado desde el miércoles. Algunos preguntaron sobre este equipo de Guadalupe y yo les dije que como Belén siempre nos complicó, siempre nos dio problemas.

"En el último partido, anterior a este, creo que íbamos perdiendo 2-0 y ganamos 3-2 sobre la hora al igual que ahora. Nos tienen la medida, nos cuesta descifrar su línea de cinco, pero algo sucede".

"Lo preparamos todo para romper esa línea y no hemos podido, pero vale por la perseverancia de los muchachos".

"Fueron equilibrados en el centro del campo, hemos tomado muy pocos contraataques, lo cual es bueno en este tipo de partidos hasta llegar a la anotación, no voy a decir que sin desesperación porque si nos sentíamos abrumados por lo que estaba sucediendo".

-- ¿Qué significa que siguen con rendimiento perfecto en casa?

Lo del invicto en casa es bueno, hemos dicho constantemente que nos gusta jugar acá, con nuestra afición y dichosamente hemos podido sacar el resultado que nos permita mantener eso.

-- ¿Qué le dice el que Saprissa tuvo 27 opciones y la anotación se le da al final del partido?

Lo de las 27 oportunidades no lo sabía, es muy difícil.

"Nosotros venimos haciendo buen fútbol como para crear oportunidades e inclusive hubo una estadística que hablaba de que el equipo que más remataba éramos nosotros. Vamos por ahí, nos gusta, Saprissa tiene que ir al frente".

"Tenemos que trabajar más y no les voy a decir que en estos dos días vamos a trabajar intensamente la definición porque toda la sesión del viernes fue de definición y siempre lo hacemos. De repente van a entrar".

-- ¿Qué puede decir de Jonathan Moya, que sale llorando al darle el triunfo al equipo?

Lo de Moya es lo que está caracterizando al equipo, perseverancia, entrena como nadie, es muy profesional, constante y ha recibido un premio. Esperamos muchísimos más goles de parte de él.

-- ¿Mariano Torres podrá jugar el próximo partido completo?

Jugó 30 minutos, él va a entrenar este lunes con alguna intensidad y el médico es el que me dice; Mariano obviamente dice que está bien, pero el doctor me dirá. Creo que le va a hacer alguna prueba que no sé en qué consiste y me dirá si puede ser de la partida el miércoles o no.

-- En la banda izquierda Joseph Mora y Lemark Hernández están al 100%. ¿Por qué está jugando Heiner Mora?

Es decisión mía, ellos están muy bien. Hemos mantenido a Heiner porque así hemos venido jugando y las cosas han salido bien.

"Cuando Heiner estaba en banca ustedes me preguntaban por él, porque mantuve a Joseph y a Jordan (Smith) porque venían haciéndolo bien".

-- ¿Por qué cuesta descifrar partidos como este?

A Guadalupe créame que lo estudiamos y este partido el miércoles lo teníamos resuelto, los movimientos los teníamos clarísimos y los repetimos.

"El viernes todo el entrenamiento fue tratando de romper una línea de cinco con diferentes tipos de movimientos. Esperábamos hacer un gol mucho antes, no se pudo, pero vale por la constancia, por la perseverancia y vale por el equilibrio que se mantuvo bastante bien".

"Tengo que felicitarlos porque el equipo pudo desesperarse y estábamos expuestos a la contra, pero era cuestión de tener dos puntos o dos menos, porque se nos podía ir la lucha por las dos vueltas y teníamos que tomar riesgos y los tomamos".

-- ¿Qué puede decir de Liberia, el próximo rival?

No he visto el partido, no sé, de repente los rivales juegan de una forma y contra Saprissa es otra. Vamos a verlo, vamos a analizarlo, sacaremos conclusiones y plantearemos el partido de acuerdo a lo que analizamos, observamos y creemos que Liberia podría plantear.

"No me voy a confiar del resultado de ellos de este domingo".

-- Efectuó algunos cambios de sistema durante el partido y termina jugando con dos defensores centrales natos, ¿es el partido en el que ha hecho más variantes?

No, hicimos una modificación cuando Ulises (Segura) abrió hacia el costado derecho, (Daniel) Colindres por la izquierda y subimos a dos puntas. Hicimos tres marcadores centrales, lo que pasa es que de los tres tiene más salida Heiner (Mora) y fue el que más arriesgó de los tres, teníamos que arriesgar.

"Hicimos tres: (Anderson) Leite, (Marvin) Angulo), Mariano (Torres), los dos puntas y los dos por afuera".

-- ¿Guadalupe es el equipo más complicado en el campeonato nacional por como le juega?

Es la especialidad de ellos, les sale muy bien y no es solo frente al Saprissa.