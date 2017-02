Migración da aval a Anderson Leite porque Saprissa arregló con la CCSS

Fútbol Nacional

El Saprissa llegó a un acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y esta misma semana anunciará que ambas partes coincidieron en los puntos para efectuar un arreglo de pago.

Se trata de un cobro de ¢1.200 millones hecho por esa institución en julio del 2015, que se originó de componentes salariales no reportados a la Caja entre octubre del 2004 y setiembre del 2010. Aunque los tibaseños ya habían llegado a una negociación en el 2015, el atraso en dos cuotas (que equivalen a ¢100 millones) los obligó a renegociar con la CCSS.

José Pablo García, jefe de prensa del primer equipo, afirmó que "el tema de la CCSS se estará comunicando en los próximos días".

Mientras tanto, esta situación dejó habilitado al volante brasileño Anderson Leite, quien fue presentado hace un mes, pero no obtenía el permiso de trabajo porque el club estaba moroso con la institución estatal.

La Unidad de Comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó este miércoles a La Nación que el cuadro morado presentó el documento que constataba que ya había un arreglo de pago entre las partes en disputa.

Además, Migración informó a este medio en dos ocasiones de que a Leite no se le entregaba el permiso de trabajo por la deuda que sostiene el equipo, a pesar de que Juan Carlos Rojas, presidente morado, insistió en que ese no era el motivo por el cual Leite no debutaba si no por "unos documentos que faltan de Brasil".

Según el artículo 37 del reglamento de Extranjería, toda persona empleadora deberá estar al día con sus obligaciones ante la CCSS, según los términos del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, su reglamento y reformas.

Además, la Ley General de Migración y Extranjería estipula que "no se exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de seguridad social, ni del pago de salarios u otro tipo de remuneración al que tenga derecho el personal que haya sido contratado".

Una vez que la S presentó el documento, el tramité fue expedito para dejar habilitado al extranjero, quien ya podrá laborar en nuestro país.

Por su parte, el conjunto morado emitió un escueto comunicado de prensa este lunes en el que solo informa que el futbolista ya puede estar disponible para el juego de este miércoles a las 8 p. m. ante Belén, duelo que se realizará en el Estadio Ricardo Saprissa.

No bajó los brazos. En el área deportiva, el técnico Carlos Watson asegura que ha sentido a Leite como parte del equipo. Afirma que le agrada su fútbol y que espera mucho de él.

"Hay ansiedad de que llegue el aval, el jugador viene con toda la ilusión de que podría estar listo lo de él, tal vez hoy, tal vez mañana y así vamos. Él se entrena intenso, es su deber. Por supuesto que debe estar ansioso, tal y como lo estoy yo, pero qué otra cosa podemos hacer, si hubiera algo en mis manos que yo pudiera hacer, lo hago. Solo esperar", comentó Watson el pasado 31 de enero ante la consulta de este medio.

Leite competirá por un puesto en el medio campo con Ulises Segura, Marvin Angulo y Keven Alemán. El suramericano era el único el extranjero en la Primera División que faltaba por obtener el permiso de trabajo.











