Anderson Leite ya entrena con Saprissa y podría ser opción para enfrentar a Herediano

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El técnico de Saprissa, Carlos Watson, reveló este martes que el brasileño Anderson Leite ya entrena con el plantel, aunque aún no puede hacer ejercicios que impliquen cabeceo de balón.

Watson aseguró que lo esperará hasta el último momento para ver si puede alinearlo ante Herediano, este domingo a las 5 pm en la Cueva, máxime que no puede echar mano de Cristian Martínez ni Jeikell Medina, ambos por acumulación de amarillas.

Otras opciones para el estratega son Ulises Segura y dos juveniles del alto rendimiento, de quienes prefirió no decir los nombres para evitar crear "alguna falsa expectativa en ellos".

Entrevista a Carlos Watson

¿Por qué cree que no ha resentido las bajas en defensa?

Lo primero es la elección de los jugadores que llegan. Lo segundo es el trabajo de Víctor Cordero en defensa. Queremos más, todos son susceptibles de mejorar; ellos lo deben hacer. Más allá de que nos ha ido bastante bien, tenemos deficiencias.

¿Cómo analiza no poder contar con Martínez, Medina y Dave Myrie por tarjetas amarillas?

Algo vamos hacer. Tenemos jugadores de alto rendimiento entrenando con nosotros. Veremos quién va a ser el elegido para esa posición.

"Anderson entrenó normalmente excepto en cabeceo. No le puedo decir que de aquí al viernes va a tener trabajos completos, lo cual para mí lo pone como una posibilidad para nosotros".

"Lo de Ulises Segura en la contención no sería prueba, siempre juega al lado del contención. Hemos perdido hombres importantes, es una posibilidad y tenemos dos muchachos más del alto rendimiento que han entrenado con nosotros".

¿Qué balance hace de que le queden más juegos de visita que de local en la lucha por clasificar?

Lo primero es el Herediano el domingo, terminado el partido veremos qué es lo mejor. En el campo del Santos no nos ha ido mal. Hace años no toco el Cuty Monge (sede de UCR). Esperamos hacer muy buenos partidos en la visita y estar en la lucha por la clasificación. A partir de clasificar pensaremos en ir por el primer lugar.

¿Cómo están Anllel Porras y Joseph Mora?

Joseph esta siendo valorado y dependiendo de los resultados podríamos contar con él. Porras tuvo un esguince y está siendo valorado también. El domingo le vi el tobillo con mucha inflamación.

¿Qué análisis hace del Herediano?

Ha perdido sus puntas cabeceadores que eran Yendrick Ruiz y Jonathan Hansen, pero lo han cambiado por más pivoteo y velocidad porque el punta actual es más rápido y es muy sensible para hacer movimientos peligrosos para nuestra defensa. Igual son muy productivos en el ataque. Elías está rindiendo a un altísimo nivel, lo del balón parado de Azofeifa se mantiene. Jimmy les aporta mucha habilidad, igual que Leitón. Tienen más habilidad y movilidad por el medio. Han perdido un poco en el juego aéreo, pero han ganado en otras cosas.

¿Qué espera del duelo entre Marvin Angulo y Elías Aguilar?

Yo diría que es garantía de espectáculo para el que quiera ver buen fútbol. Está garantizado.

Insisto en el tema de los recuperadores. ¿Cree que tiene con qué suplir esas bajas en esa posición?

Vamos a tener posibilidad de Anderson, dos muchachos del alto rendimiento y Ulises Segura. Es un tema de toma de decisiones. No voy a sentarme a quejarme y tengo que resolver bien este asunto. El que juegue va a hacer un buen partido. Nada ganó con decir que qué lástima que no están. Debo trabajar.

¿Adrián Chévez jugará en el puesto de Dave Myrie?

Alternativas tengo, pero será titular. Heiner irá por la izquierda.

¿Está cerrando el torneo de acuerdo con lo planificado?

Sí. De repente perdemos jugadores por lesiones, pero es normal. Las cosas marchan bien. Ningún jugador fue sacado de la cancha cansado el domingo contra Limón, resistimos hasta el final en una temperatura muy alta; la base física está. Hay tomas de decisión en el equipo y lógicamente algunas dudas.

¿Es un partido para debutar jugadores en la contención?

Los muchachos tienen que prepararse para cualquier momento, independiente del rival, tienen que estar listos. No quisiera dar nombres, pero las expectativas son muy altas y no quisiera ilusionarlos y que queden fuera. Están en el grupo, lo han hecho bien. Igual vamos a estar observando a Leite.

¿Cómo afrontará el juego?

Intentamos golpear primero y no es un secreto. Intentamos ir arriba, pero de lo contrario nos reagrupamos. Una cosa es que se sepa quién va a jugar, pero no con la intensidad que lo haremos. Yo puedo saber la alineación de Herediano, pero eso no garantiza nada, lo que vale es la toma de decisiones de los jugadores en ese momento.

¿Cuánto podría pesar la afición?

Nuestro estadio siempre es factor, igual los que nos apoyan cuando vamos de visita.

¿Cómo analiza el enfrentamiento con Hernán Medford?

Hemos jugado buenos partidos. Tengo un gran respeto a Hernán porque ha sido exitoso en su carrera. Sé lo que quiere en sus equipos, unido a eso tiene buenos asistentes a su lado. Tendremos un gran equipo por delante.

¿Siente que Medford llegará a sacarse la espinita por no haber ganado en la Cueva?

Yo espero que nadie gane en el Saprissa, pero si es así, es bueno para nosotros. Todos los partidos son diferentes. Ellos son muy ofensivos.











Comparta este artículo Deportes Anderson Leite ya entrena con Saprissa y podría ser opción para enfrentar a Herediano Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Anderson Leite ya entrena con Saprissa y podría ser opción para enfrentar a Herediano Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.