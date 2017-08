Las 10 movidas claves en el ajedrez del clásico Alajuelense-Saprissa

Redacción

La Liga movió la primera pieza del ajedrez el lunes, cuando en una decisión digna de las mejores estrategias de mercadeo, colocó en el banco a tres ídolos del club, le devolvió la fe a la afición y garantizó un llenazo en el clásico.

Nombrar a Wílmer López como técnico, junto a Mauricio Montero y Jozef Miso, fue la primera movida rojinegra, pero ahora Saprissa se alista para hacer la suya y así empezar la verdadera partida. Cuando suene el pitazo inicial, el golpe emotivo de los manudos quedará en un segundo plano, para abrirle paso a la estrategia.

Es ahí cuando entrará a relucir una pregunta: ¿Cómo en menos de siete días un equipo puede ser distinto? En el libreto, estructura táctica, movimientos en la zaga y resultados es casi imposible cambiar de la noche a la mañana, pero lo cierto es que el fútbol parece no saber de ciencias. Y la Liga se propuso ser otro equipo.

Wílmer López lo advirtió el día de su presentación: "Hay planteles que con estos cambios se ven distintos".

Con Mauricio Montero como pieza clave en la ejecución de los movimientos defensivos, la Liga espera retomar la solidez que mostró en la era de Óscar Ramírez, cuando Chunche fue pieza decisiva en el funcionamiento.

Estos son los aspectos que más peso tienen en la partida de ajedrez de este domingo en el Morera Soto:

1. Nueva defensa. La Liga estrena zaga, después de ser la zona más cuestionada de la era de Benito Floro. Con Mauricio Montero a la cabeza, se perfila el regreso de Kenner Gutiérrez a la retaguardia y una mejor ejecución de los movimientos. En este torneo, la Liga acumula cuatro goles en contra en el mismo número de partidos. Ahora tendrá el reto de frenar al ataque morado, con Ramírez y Bengtson, así como a su hombre más regular, Daniel Colindres.

2. La posesión morada. En el esquema de Carlos Watson para esta campaña prevalece la idea de jugar sin un contención natural, a cambio de hombres finos en el trazo que cubran estas funciones. La Liga, con una propuesta nueva y en su estadio, pondrá a prueba el estilo de la S, que deberá demostrar si esta fórmula puede prevalecer en la casa del archirrival y frente a un equipo que promete ser ofensivo, después de lo dicho por Wílmer López.

3. Protagonismo de Cordero. Con la salida de Floro, el volante José Luis Cordero podría retomar un papel protagónico en la oncena eriza elegida para el clásico. Ante la falta de hombres desequilibrantes en ofensiva, Cordero tendrá el reto de demostrar que Floro estaba equivocado.

4. La pizarra de Watson. De entrada, Saprissa mantendría la columna vertebral que ha disputado este inicio de torneo. Cuenta con mucho futbolista de buen pie en el mediocampo para lanzar a Jerry Bengtson y abrir los costados con Daniel Colindres y David Ramírez. En estas funciones, podrían sobresalir Marvin Angulo (de inicio titubeante) y Mariano Torres, claves para sostener la pelota.

5. El acertijo del Pato. En la era de Benito Floro, la Liga no logró afianzar un once y menos consolidar a algún futbolista de su cantera. Es sabido que el Pato suele darle oportunidad a los jóvenes, pero con un clásico enfrente es difícil descifrar cuál será la fórmula. López dirigió en divisiones inferiores a algunos jóvenes que en el pasado mostraron un buen rendimiento, como Harry Rojas y Bryan Jiménez. El estilo y el once del excreativo son todo un acertijo para el cotejo ante los morados.

6. La portería a prueba. Después de dos partidos con poco trabajo, en los que no recibió goles, Kevin Briceño se alista para visitar la casa de Alajuelense. Watson sorprendió con la alineación del arquero ante la UCR y después del duelo ante Cartaginés reconoció que jugaría el clásico. Briceño aún no ha sido exigido y este partido parece ser su verdadera prueba.

7. Peso de los refuerzos. Contrario a lo que sucede en la S con Bengtson y Ramírez, que han mostrado un buen desempeño, en la Liga los refuerzos no han pesado e incluso Álvaro Aguilar y Jake Beckford aún no debutan. El clásico servirá para determinar si los jugadores que llegaron para este torneo mantendrán el protagonismo de antes, o por el contrario, López apostará por futbolistas de la casa que habían sido relegados a segundo plano, como Rojas, Jiménez o Valle.

8. Veterano contra novato. Wílmer López enfrentará al entrenador que lo hizo debutar en Primera cuando aún era estratega de Carmelita. Carlos Watson, curtido en este tipo de juegos, es el estratega activo con más partidos en la división de honor y ahora se medirá al Pato, que apenas tiene un duelo dirigido en Primera. El cotejo permitirá evalúar los atributos tácticos de López, que, a la fecha, son poco conocidos por el entorno nacional. El exvolante prometió ser ofensivo.

9. Afición volcada. La Liga pasó de estar hundida, a recibir una cuota alta de esperanza con tres ídolos en el banquillo. La llegada de Wílmer López, Mauricio Montero y Jozef Miso le salvó la taquilla a la Liga, que jugará a estadio lleno. Como no sucedió en los últimos meses, es probable que la afición alajuelense se vuelque a favor de sus ídolos. La Liga apuesta porque los tres íconos le devuelvan el protagonismo al equipo en la temporada.

10. Presión adicional. La Liga llega mucho más obligada que Saprissa a este clásico, luego de que Fernando Ocampo y su directiva decidieran destituir a uno de los pilares de su proyecto: Benito Floro. El cambio de timón vuelca el juicio sobre la planilla, que ya suma fracasos con distintos técnicos. El grupo necesita retomar la confianza y demostrar que no se necesita otro remezón. Los manudos son sétimos con cinco unidades.