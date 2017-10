Adolfo Machado ve altas posibilidades de volver a Saprissa en enero

Ciudad de Panamá.

Adolfo Machado sabe que tiene las puertas abiertas en el Saprissa.

Si todo sale como lo tiene planeado, pronto se vestirá de morado, según confesó el propio defensor en la gramilla del Estadio Rommel Fernández.

Apenas terminó el partido en el que Panamá venció 2-1 a Costa Rica en el cierre de la eliminatoria, en un juego marcado por un gol fantasma validado por el guatemalteco Wálter López, Machado mostró su rostro más humano, llorando como un niño.

Lo que durante mucho tiempo parecía un sueño inalcanzable para Panamá, era una realidad, al conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Mil ideas pasaban por la mente de Machado en ese momento y la que tomó más fuerza es que la S se convierte para él en una opción idónea para llegar con ritmo a la cita planetaria.

"Estamos en esos planes de regresar muy pronto a Costa Rica, a jugar", apuntó Machado, quien actualmente milita en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con el Houston Dynamo.

La Nación le consultó directamente si se trata de un retorno al cuadro morado y respondió: "Si vuelvo jugar en Costa Rica sería con Saprissa, nada más. Es mi única opción".

Inclusive, de cierta forma confesó que nunca se ha ido, porque se comunica de forma constante con la dirigencia, el cuerpo técnico y los futbolistas.

"Carlos Watson es un padre para mí, siempre estamos en contacto, igual con el presidente, con el cuerpo técnico y con los jugadores siempre estamos en contacto".

Y con la afición también tiene mucha química.

"A base de trabajo, a base de esfuerzo me gané el cariño del saprissismo y quiero devolver ese cariño con trabajo", apuntó el zaguero de 32 años.

"Todavía me resta fútbol por delante, soy un jugador que me sé cuidar, me sé preparar y creo que uno triunfa con disciplina, trabajo y esfuerzo".

Según Machado, a él le sirve retornar a la casa tibaseña y al equipo también, aparte de que lo quiere hacer por la gratitud que le profesa al equipo que lo apoyó después de afrontar una sanción de dos años por un caso de dopaje.

"Algo que siempre voy a valorar es las puertas que me abrió el Deportivo Saprissa, a pesar de que venía de una suspensión, creyeron, a pesar de todas las críticas creyeron, apostaron por este moreno, siempre lo tengo presente, lo voy a agradecer y yo sí me veo jugando ahí pronto".

Y agregó: "Agradezco también al pueblo tico que celebró el gol, al pueblo tico que a pesar de la derrota con Estados Unidos recibí muchos mensajes de apoyo, mensajes de que sí se puede, que no desmayemos y gracias a Dios lo hemos logrado".

Recordó que este era el momento para que Panamá diera el gran paso de trascender y unirse a la fiesta mundialista.

"Sabíamos que no podíamos fallar, hace cuatro años estábamos llorando, se nos vino el mundo encima cuando no clasificamos y hoy llegamos con esa fe y esa convicción de que podíamos lograrlo y se pudo lograr".

Con orgullo, Machado subió a ese carro de los bomberos que se paseó durante toda la madrugada por Ciudad de Panamá en caravana, celebrando con los aficionados canaleros que se enfiestaron como nunca.

"Esto significa mucho, un pueblo que siempre ha sufrido, que siempre ha estado ahí, que siempre ha querido ver la bandera de Panamá ondeando en un mundial, se da, lo logramos y que lo disfruten porque vamos para Rusia", subrayó Machado.